Теннисисты Медведев и Карацев вышли во второй круг олимпийского турнира

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в матче первого круга олимпийского турнира победил Александра Бублика из Казахстана — 6:4, 7:6 (10:8). Соревнования проходят в спорткомплексе Ariake Coliseum в Токио.

Встреча продолжалась один час 41 минуту. За это время Медведев исполнил 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти, отдав сопернику одну свою подачу.

В другом матче первого круга россиянин Аслан Карацев, посеянный под 11-м номером, одолел Томми Пола из США со счётом 6:3, 6:2. За один час 16 минут матча наш теннисист трижды взял подачу американца.