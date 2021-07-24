НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Теннисисты Медведев и Карацев вышли во второй круг олимпийского турнира

Финал соревнований запланирован на 1 августа. Медведев посеян под вторым номером, Карацев под 11-м.

24 июля, 07:45
<p>Даниил Медведев. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DaniilMedwed/status/1418823594369560582/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daniil Medvedev</a></p>

Даниил Медведев. Фото © Twitter / Daniil Medvedev

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в матче первого круга олимпийского турнира победил Александра Бублика из Казахстана — 6:4, 7:6 (10:8). Соревнования проходят в спорткомплексе Ariake Coliseum в Токио.

Встреча продолжалась один час 41 минуту. За это время Медведев исполнил 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти, отдав сопернику одну свою подачу.

В другом матче первого круга россиянин Аслан Карацев, посеянный под 11-м номером, одолел Томми Пола из США со счётом 6:3, 6:2. За один час 16 минут матча наш теннисист трижды взял подачу американца.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Во втором раунде Медведев сыграет с Сумитом Нагалом из Индии. Соперником Карацева будет француз Жереми Шарди. Финал турнира запланирован на 1 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Трёхкратный чемпион мира Далалоян не смог выйти в финал в вольных упражнениях на Олимпиаде

сегодня в 08:29

Волейболисты сборной России стартовали на Олимпиаде с победы над Аргентиной

сегодня в 08:02

Россиянка Галашина объяснила, почему упустила золото в последнем выстреле на Олимпиаде

сегодня в 04:12

Подруга не верит, что в крушении самолёта под Хабаровском виновата инструктор

сегодня в 08:23

Мужчина погиб при падении автомобиля в реку в Сочи

сегодня в 08:22

Новости партнеров

Layer 1