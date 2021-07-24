Теннисисты Медведев и Карацев вышли во второй круг олимпийского турнира
Финал соревнований запланирован на 1 августа. Медведев посеян под вторым номером, Карацев под 11-м.
Даниил Медведев. Фото © Twitter / Daniil Medvedev
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в матче первого круга олимпийского турнира победил Александра Бублика из Казахстана — 6:4, 7:6 (10:8). Соревнования проходят в спорткомплексе Ariake Coliseum в Токио.
Встреча продолжалась один час 41 минуту. За это время Медведев исполнил 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти, отдав сопернику одну свою подачу.
В другом матче первого круга россиянин Аслан Карацев, посеянный под 11-м номером, одолел Томми Пола из США со счётом 6:3, 6:2. За один час 16 минут матча наш теннисист трижды взял подачу американца.
Во втором раунде Медведев сыграет с Сумитом Нагалом из Индии. Соперником Карацева будет француз Жереми Шарди. Финал турнира запланирован на 1 августа.
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