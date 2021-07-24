Павлюченкова разгромила итальянку Эррани в стартовом матче теннисного турнира на Олимпиаде
В следующем круге 30-летняя россиянка, посеянная на турнире под 13-м номером, сыграет с победительницей встречи между британкой Хезер Уотсон и немкой Анной-Леной Фридзам.
Анастасия Павлюченкова. Фото © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова разгромила итальянку Сару Эррани в первом матче теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:0, 6:1 в пользу россиянки.
Матч продолжался один час и семь минут. Павлюченкова сделала два эйса и допустила одну двойную ошибку. У Эррани в обоих показателях значатся нули. В следующем круге 30-летняя россиянка, посеянная на турнире под 13-м номером, сыграет с победительницей встречи между британкой Хезер Уотсон и немкой Анной-Леной Фридзам.
Тем временем в ближайшие минуты свой стартовый матч на олимпийском турнире начнёт лучший теннисист России Даниил Медведев. Он сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.
Напомним, церемония открытия Олимпиады состоялась 23 июля. Лайф показывал видео прохода российской сборной. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.
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