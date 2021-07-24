Павлюченкова разгромила итальянку Эррани в стартовом матче теннисного турнира на Олимпиаде

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова разгромила итальянку Сару Эррани в первом матче теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

Матч продолжался один час и семь минут. Павлюченкова сделала два эйса и допустила одну двойную ошибку. У Эррани в обоих показателях значатся нули. В следующем круге 30-летняя россиянка, посеянная на турнире под 13-м номером, сыграет с победительницей встречи между британкой Хезер Уотсон и немкой Анной-Леной Фридзам.

Тем временем в ближайшие минуты свой стартовый матч на олимпийском турнире начнёт лучший теннисист России Даниил Медведев. Он сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.