Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Флаг ОКР пронесли волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.
Фото © Clive Brunskill / Getty Images
Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Видео © Первый канал
Российская делегация прошла по Национальному стадиону в Токио в рамках олимпийского парада атлетов. Он является частью церемонии открытия летних Игр в японской столице.
Сборная ОКР! #ЦеремонияОткрытия #Tokyo2020 pic.twitter.com/TLaNAwhEJm— Олимпийские игры (@Olympic) July 23, 2021
Парад атлетов в соответствии с традицией открыла команда Греции, представляющая родину Олимпийских игр. Вслед за ней прошла сборная беженцев. Россияне вышли на парад 77-ми по счёту — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне.
Фото © Telegram / ОКР
Флаг ОКР пронесли олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Всего в состав российской делегации на параде, по словам главы ОКР Станислава Позднякова, вошло от 60 до 80 человек.
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Шествие замкнёт сборная страны — хозяйки Олимпиады — Японии. Всего в параде примет участие 206 делегаций.
Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. На ней будет разыграно рекордное количество медалей — 339 комплектов.
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