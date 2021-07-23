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Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Флаг ОКР пронесли волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

23 июля, 12:28
<p>Фото © Clive Brunskill / Getty Images</p>

Фото © Clive Brunskill / Getty Images

Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Видео © Первый канал

Российская делегация прошла по Национальному стадиону в Токио в рамках олимпийского парада атлетов. Он является частью церемонии открытия летних Игр в японской столице.

Парад атлетов в соответствии с традицией открыла команда Греции, представляющая родину Олимпийских игр. Вслед за ней прошла сборная беженцев. Россияне вышли на парад 77-ми по счёту — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне.

Фото © Telegram / ОКР

Фото © Telegram / ОКР

Флаг ОКР пронесли олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Всего в состав российской делегации на параде, по словам главы ОКР Станислава Позднякова, вошло от 60 до 80 человек.

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Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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