Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Видео © Первый канал

Российская делегация прошла по Национальному стадиону в Токио в рамках олимпийского парада атлетов. Он является частью церемонии открытия летних Игр в японской столице.

Парад атлетов в соответствии с традицией открыла команда Греции, представляющая родину Олимпийских игр. Вслед за ней прошла сборная беженцев. Россияне вышли на парад 77-ми по счёту — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне.

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Флаг ОКР пронесли олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Всего в состав российской делегации на параде, по словам главы ОКР Станислава Позднякова, вошло от 60 до 80 человек.

Шествие замкнёт сборная страны — хозяйки Олимпиады — Японии. Всего в параде примет участие 206 делегаций.