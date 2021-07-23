Олимпийский огонь в Токио зажгла теннисистка Наоми Осака

На национальном стадионе в Токио загорелся огонь XXXII летних Олимпийских игр. Факел зажгла знаменитая японская теннисистка Наоми Осака, победительница четырёх турниров Большого шлема.

Ранее в ходе церемонии открытия Олимпиады об открытии соревнований объявил император Японии Нарухито. Из-за пандемии подобная церемония впервые в истории прошла с пустыми трибунами.

Также на Национальном стадионе в Токио прошёл парад атлетов. Российская делегация вышла на арену 77-й по счёту — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне. Флаг ОКР пронесли олимпийская чемпионка – фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Нынешние соревнования продлятся до 8 августа, название "Токио-2020" в маркетинговых целях решили сохранить.