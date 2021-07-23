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Олимпийский огонь в Токио зажгла теннисистка Наоми Осака

Игры продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов медалей.

23 июля, 14:49
<p>Фото © Пресс-служба "Токио-2020"</p>

Фото © Пресс-служба "Токио-2020"

На национальном стадионе в Токио загорелся огонь XXXII летних Олимпийских игр. Факел зажгла знаменитая японская теннисистка Наоми Осака, победительница четырёх турниров Большого шлема.

Ранее в ходе церемонии открытия Олимпиады об открытии соревнований объявил император Японии Нарухито. Из-за пандемии подобная церемония впервые в истории прошла с пустыми трибунами.

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Также на Национальном стадионе в Токио прошёл парад атлетов. Российская делегация вышла на арену 77-й по счёту — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне. Флаг ОКР пронесли олимпийская чемпионка – фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Нынешние соревнования продлятся до 8 августа, название "Токио-2020" в маркетинговых целях решили сохранить.

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Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей. В ходе Олимпиады будет разыграно 339 комплектов наград. Этот показатель станет рекордным за всю историю Игр.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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