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Полуголый знаменосец: Любимец девушек с Олимпиады-2016 вернулся на Игры в Токио

На соревнованиях в японской столице он будет выступать в весовой категории свыше 80 кг в тхэквондо.

23 июля, 13:50
<p>Фото © Пресс-служба "Токио-2020"</p>

Фото © Пресс-служба "Токио-2020"

В ходе парада спортсменов на Олимпиаде в Токио в качестве знаменосца сборной Тонги выступил Пита Николас Тауфатофуа. Он стал знаменитым на Играх в Рио-де-Жанейро пять лет назад, покорив болельщиков своим внешним видом.

В Бразилии на торжественной церемонии на стадионе "Маракана" он появился с флагом своей страны в национальной юбке таовала и с голым торсом, обмазанным кокосовым маслом. Его необычный наряд и задорное настроение покорили пользователей соцсетей, в особенности женскую часть.

Полуголый знаменосец Тонга на открытии Рио-2016 покорил соцсети

Полуголый знаменосец Тонга на открытии Рио-2016 покорил соцсети

В Токио Тауфатофуа вновь появился на церемонии открытия Олимпиады с обнажённым торсом, щедро намазанным маслом. На соревнованиях в японской столице он будет выступать в весовой категории свыше 80 кг в тхэквондо.

На Играх в Рио-де-Жанейро тонганец в первом раунде турнира тхэквондистов разгромно проиграл иранцу Саджаду Мардани (1:16) и завершил турнир уже после первого раунда.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

На открытии Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане Тауфатофуа, несмотря на морозную погоду, вновь появился перед зрителями в таовале и с голым торсом. В лыжной гонке свободным стилем на 15 километров он показал 114-й результат из 119 спортсменов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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