В ходе парада спортсменов на Олимпиаде в Токио в качестве знаменосца сборной Тонги выступил Пита Николас Тауфатофуа. Он стал знаменитым на Играх в Рио-де-Жанейро пять лет назад, покорив болельщиков своим внешним видом.

В Бразилии на торжественной церемонии на стадионе "Маракана" он появился с флагом своей страны в национальной юбке таовала и с голым торсом, обмазанным кокосовым маслом. Его необычный наряд и задорное настроение покорили пользователей соцсетей, в особенности женскую часть.

В Токио Тауфатофуа вновь появился на церемонии открытия Олимпиады с обнажённым торсом, щедро намазанным маслом. На соревнованиях в японской столице он будет выступать в весовой категории свыше 80 кг в тхэквондо.

На Играх в Рио-де-Жанейро тонганец в первом раунде турнира тхэквондистов разгромно проиграл иранцу Саджаду Мардани (1:16) и завершил турнир уже после первого раунда.