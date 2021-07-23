Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми
Первый комплект медалей будет разыгран в субботу, 24 июля, в соревнованиях по стрельбе из винтовки с десяти метров у женщин.
Фото © пресс-служба "Токио 2020"
В Токио официально открылись XXXII летние Олимпийские игры после того, как атлеты, тренеры и официальные лица приняли присягу. Торжественная церемония прошла на Национальном стадионе японской столицы. Открытыми соревнования объявил император Японии Нарухито.
Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла без зрителей. Из-за пандемии на трибуны допустили лишь 950 официальных лиц. Среди них — спонсоры Игр, дипломаты и представители МОК.
В ходе церемонии был представлен новый девиз Олимпийских игр — "Быстрее, выше, сильнее — вместе!".
В рамках парада атлетов российская делегация вышла на арену 77-й по счёту — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне. Флаг ОКР пронесли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
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Девизом церемонии стал лозунг "Движение вперёд: объединены эмоциями". Эти слова символизируют выход из пандемии CoViD-19.
Первый комплект олимпийских медалей будет разыгран в субботу, 24 июля, в соревнованиях по стрельбе из винтовки с десяти метров у женщин. Всего победители и призёры будут определены в 339 дисциплинах, что станет рекордным показателем в истории Игр. Соревнования завершатся 8 августа.
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