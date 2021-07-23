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Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

Первый комплект медалей будет разыгран в субботу, 24 июля, в соревнованиях по стрельбе из винтовки с десяти метров у женщин.

23 июля, 14:17
<p>Фото © пресс-служба "Токио 2020"</p>

Фото © пресс-служба "Токио 2020"

В Токио официально открылись XXXII летние Олимпийские игры после того, как атлеты, тренеры и официальные лица приняли присягу. Торжественная церемония прошла на Национальном стадионе японской столицы. Открытыми соревнования объявил император Японии Нарухито.

Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла без зрителей. Из-за пандемии на трибуны допустили лишь 950 официальных лиц. Среди них — спонсоры Игр, дипломаты и представители МОК.

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В ходе церемонии был представлен новый девиз Олимпийских игр — "Быстрее, выше, сильнее — вместе!".

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Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

В рамках парада атлетов российская делегация вышла на арену 77-й по счёту — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне. Флаг ОКР пронесли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

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Девизом церемонии стал лозунг "Движение вперёд: объединены эмоциями". Эти слова символизируют выход из пандемии CoViD-19.

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Первый комплект олимпийских медалей будет разыгран в субботу, 24 июля, в соревнованиях по стрельбе из винтовки с десяти метров у женщин. Всего победители и призёры будут определены в 339 дисциплинах, что станет рекордным показателем в истории Игр. Соревнования завершатся 8 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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