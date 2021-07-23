Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

В Токио официально открылись XXXII летние Олимпийские игры после того, как атлеты, тренеры и официальные лица приняли присягу. Торжественная церемония прошла на Национальном стадионе японской столицы. Открытыми соревнования объявил император Японии Нарухито.

Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр прошла без зрителей. Из-за пандемии на трибуны допустили лишь 950 официальных лиц. Среди них — спонсоры Игр, дипломаты и представители МОК.

В рамках парада атлетов российская делегация вышла на арену 77-й по счёту — между представителями Сан-Марино и Сьерра-Леоне. Флаг ОКР пронесли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Девизом церемонии стал лозунг "Движение вперёд: объединены эмоциями". Эти слова символизируют выход из пандемии CoViD-19.