Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков прокомментировал серебряную медаль Анастасии Галашиной в пулевой стрельбе на Олимпийских играх в Токио, которая стала первой для российской команды.

"Очень рад, что первой медали нашим болельщикам не пришлось ждать долго. На этой Олимпиаде счёт наградам в общекомандном зачёте открыли стрелки, поздравляю их с этим замечательным успехом. Настя Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль. Так держать и бороться за золото!" — сказал Поздняков в беседе с ТАСС.

Как сообщал Лайф, 24-летняя Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с результатом 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с олимпийским рекордом (251,8 очка), третье — набравшая 230,6 балла Нина Кристен из Швейцарии.

Галашина является двукратной чемпионкой Европы и двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы. В 2019 году она завоевала бронзу чемпионата мира и стала серебряным призёром Европейских игр в Минске.