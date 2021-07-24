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"Заслуженно": Глава ОКР Поздняков оценил первую медаль сборной России на Олимпиаде в Токио

Руководитель Олимпийского комитета призвал "так держать и бороться за золото".

24 июля, 03:15
<p>Анастасия Галашина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Анастасия Галашина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков прокомментировал серебряную медаль Анастасии Галашиной в пулевой стрельбе на Олимпийских играх в Токио, которая стала первой для российской команды.

"Очень рад, что первой медали нашим болельщикам не пришлось ждать долго. На этой Олимпиаде счёт наградам в общекомандном зачёте открыли стрелки, поздравляю их с этим замечательным успехом. Настя Галашина уверенно сражалась и заслуженно завоевала серебряную медаль. Так держать и бороться за золото!" — сказал Поздняков в беседе с ТАСС.

Начало положено: Анастасия Галашина принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в Токио

Начало положено: Анастасия Галашина принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в Токио

Как сообщал Лайф, 24-летняя Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с результатом 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с олимпийским рекордом (251,8 очка), третье — набравшая 230,6 балла Нина Кристен из Швейцарии.

Галашина является двукратной чемпионкой Европы и двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы. В 2019 году она завоевала бронзу чемпионата мира и стала серебряным призёром Европейских игр в Минске.

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Напомним, церемония открытия Олимпиады состоялась 23 июля. Лайф показывал видео прохода российской сборной. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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