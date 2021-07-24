Сборная России по баскетболу 3x3 обыграла Японию в первом в истории вида спорта матче на ОИ
В следующей игре россиянки сыграют с командой Китая. Нашу сборную представляют Анастасия Логунова, Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины.
Фото © ТАСС / AP
Женская сборная России по баскетболу 3x3 обыграла команду Японии в первом в истории этого вида спорта матче на Олимпийских играх.
Встреча завершилась со счётом 21:18 в пользу россиянок. В следующей игре Россия сыграет со сборной Китая, которая ранее обыграла Румынию 21:10. Матч начнётся в 08:00 мск. Нашу команду представляют Анастасия Логунова, Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины.
⛹️♀️Женская сборная 3х3 одержала первую победу. Второй матч играем против сборной Китая в 8:00#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/6WqnHdi5yW— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 24, 2021
Помимо сборных РФ, КНР, Японии и Румынии за медали турнира борются спортсмены США, Франции, Италии, Румынии и Монголии. Согласно регламенту, первые два места отправятся в полуфинал, а команды, занявшие позиции с третьей по шестую, сыграют в четвертьфинале. Финал состоится 28 июля.
Напомним, церемония открытия Олимпиады состоялась 23 июля. Лайф показывал видео прохода российской сборной. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.
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