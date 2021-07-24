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Сборная России по баскетболу 3x3 обыграла Японию в первом в истории вида спорта матче на ОИ

В следующей игре россиянки сыграют с командой Китая. Нашу сборную представляют Анастасия Логунова, Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины.

24 июля, 02:32
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Женская сборная России по баскетболу 3x3 обыграла команду Японии в первом в истории этого вида спорта матче на Олимпийских играх.

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Встреча завершилась со счётом 21:18 в пользу россиянок. В следующей игре Россия сыграет со сборной Китая, которая ранее обыграла Румынию 21:10. Матч начнётся в 08:00 мск. Нашу команду представляют Анастасия Логунова, Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины.

Помимо сборных РФ, КНР, Японии и Румынии за медали турнира борются спортсмены США, Франции, Италии, Румынии и Монголии. Согласно регламенту, первые два места отправятся в полуфинал, а команды, занявшие позиции с третьей по шестую, сыграют в четвертьфинале. Финал состоится 28 июля.

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Напомним, церемония открытия Олимпиады состоялась 23 июля. Лайф показывал видео прохода российской сборной. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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