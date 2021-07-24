Сборная России по баскетболу 3x3 обыграла Японию в первом в истории вида спорта матче на ОИ

Женская сборная России по баскетболу 3x3 обыграла команду Японии в первом в истории этого вида спорта матче на Олимпийских играх.

Встреча завершилась со счётом 21:18 в пользу россиянок. В следующей игре Россия сыграет со сборной Китая, которая ранее обыграла Румынию 21:10. Матч начнётся в 08:00 мск. Нашу команду представляют Анастасия Логунова, Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины.

Помимо сборных РФ, КНР, Японии и Румынии за медали турнира борются спортсмены США, Франции, Италии, Румынии и Монголии. Согласно регламенту, первые два места отправятся в полуфинал, а команды, занявшие позиции с третьей по шестую, сыграют в четвертьфинале. Финал состоится 28 июля.