На Олимпиаде в Токио начинается распределение драгоценного металла. Лайф отмечает основные события первого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть в этих видах спорта.

04:45 мск. Стрельба (женщины, винтовка, 10 м). Финал

Россию будут представлять чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы Юлия Каримова, а также действующая победительница континентального первенства в этой дисциплине Анастасия Галашина. Среди их главных соперниц стоит выделить американку Мэри Такер, выигравшую золото в стрельбе из винтовки на 10 метров в Кубке мира 2021 года, и рекордсменку мира Апурви Чанделу. Также в данном виде спорта традиционно силён Китай, который будут представлять Цянь Ян и Луяо Ван.

05:00 мск. Велоспорт (мужчины, групповая гонка на шоссе). Финал

Гонка пройдёт на трассе "Фудзи Спидвей", где ранее состоялся Гран-при Японии в "Формуле-1". Из россиян на старт выйдут Ильнур Закарин, Павел Сиваков и Александр Власов. Закарин имеет на своём счету победы на этапах легендарных многодневок "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия". Власов в нынешнем сезоне занял четвёртое место на "Джиро". Главным фаворитом гонки является словенец Тадей Погачар, который дважды подряд выиграл общий зачёт многодневки "Тур де Франс".

07:50 мск. Тяжёлая атлетика (женщины, до 49 кг). Финал

У сборной России медальных шансов в этом виде программы практически нет. Кристину Соболь изначально определили в группу B, в которой собраны спортсменки, заметно уступающие в классе лидерам. А борьбу за золото поведут рекордсменка мира из Китая Хоу Чжихуэй и чемпионка планеты 2017 года Саикхом Мирабаи Чану из Индии.

08:15 мск. Стрельба из лука (микст, командное первенство). Финал и соревнование за бронзовые награды

Турнир пройдёт в парке "Юменосима". В составе сборной России вместе с двукратной чемпионкой мира и серебряным призёром Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Ксенией Перовой выступит Галсан Базаржапов, пока не имеющий в своём активе громких титулов. К числу фаворитов их не относят. Первыми в рейтинге стоят представители Южной Кореи Ким Че Дук и Ан Сан. Вторыми идут американцы Брейди Эллисон и Маккензи Браун.



09:30 мск. Стрельба (мужчины, пистолет, 10 м). Финал

На соревнованиях в спорткомплексе Asaka Shooting Range выступят два россиянина: чемпион мира и семикратный чемпион Европы Артём Черноусов и серебряный призёр ЧЕ-2021 в этом виде программы Вадим Мухаметьянов. Лидерами мирового рейтинга в данной дисциплине являются индийцы Абхишек Верма и Сауабху Чаудхари. Также высоко котируются шансы олимпийского чемпиона Пекина (2008 год) и бронзового призёра Рио-де-Жанейро (2016 год) Пан Вэя из Китая.

12:10 мск. Дзюдо (женщины, 48 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

За медали поборется россиянка Ирина Долгова, в 2018 году победившая на чемпионате Европы. Главным фаворитом считается действующая чемпионка Европы Дистрия Красники, представляющая Косово. В тройку лидеров посева также входят украинка Дарья Белодед и японка Фуна Тонаки.

12:40 мск. Дзюдо (мужчины, 60 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

Вполне вероятно, что именно в этом виде сборная России выиграет первое золото на Олимпиаде. Ведь под первым номером в этой весовой категории посеян наш двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе. Его главным соперником будет японец Наохиса Такато, трижды побеждавший на чемпионатах мира, а на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевавший бронзу.

13:30 мск. Фехтование (женщины, шпага). Финал и поединок за бронзовую награду

На помост спорткомплекса Makuhari Messe выйдут три россиянки: двукратная чемпионка мира Виолетта Колобова, а также пока не отметившиеся подобными титулами Айзанат Муртазаева и Юлия Личагина. Им будет непросто в борьбе за медали. Вероятнее всего, места на пьедестале будут делить между собой шпажистки из США, Китая, Румынии и Италии.



14:15 мск. Фехтование (мужчины, сабля). Финал и поединок за бронзовую награду

Главной надеждой россиян в этом виде является Вениамин Решетников — четырёхкратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы. Дважды побеждал на ЧМ ещё один российский участник соревнований — Камиль Ибрагимов. У Константина Лоханова пока выигранных трофеев на международной арене нет. Их главными соперниками будут представители сборных Южной Кореи, Италии и Венгрии.

14:00 мск. Тхэквондо (женщины, до 49 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

Россиянки в этом виде представлены не будут. Под первым номером посеяна Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда, дважды побеждавшая на чемпионатах мира.

14:15 мск. Тхэквондо (мужчины, до 58 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

Здесь за Россию выступит чемпион Европы 2018 года Михаил Артамонов. В 1/8 финала он встретится с тунисцем Халилем Мохаммедом Дженбуди. К числу фаворитов нашего спортсмена не относят.

Теннис. Первый круг

В этом виде спорта у россиян хорошие шансы на медали, но турнир только начинается, до финала ещё далеко. Финалистка "Ролан Гаррос" Анастасия Павлюченкова в 5:00 мск начнёт свой матч против итальянки Сары Эррани. Примерно в 6:30 выйдет на корт вторая ракетка мира Даниил Медведев. Его соперником будет Александр Бублик из Казахстана. Около восьми утра состоится матч между нашим Асланом Карацевым и Томми Полом из США.

Волейбол. Групповой этап

Мужская сборная России начнёт путь к золоту матчем с Аргентиной, который стартует в 8:20 мск. В пляжном волейболе Константин Семёнов и Илья Лешуков встретятся с испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой. Начало игры в 10:00 мск.

Водное поло. Групповой этап