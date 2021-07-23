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Шансы в стрельбе и дзюдо: Расписание 1-го дня Олимпиады в Токио

В субботу, 24 июля, на Играх в японской столице будет разыграно 11 комплектов медалей.

23 июля, 17:02
<p>Фото © Пресс-служба "Токио-2020"</p>

Фото © Пресс-служба "Токио-2020"

На Олимпиаде в Токио начинается распределение драгоценного металла. Лайф отмечает основные события первого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть в этих видах спорта.

04:45 мск. Стрельба (женщины, винтовка, 10 м). Финал

Россию будут представлять чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы Юлия Каримова, а также действующая победительница континентального первенства в этой дисциплине Анастасия Галашина. Среди их главных соперниц стоит выделить американку Мэри Такер, выигравшую золото в стрельбе из винтовки на 10 метров в Кубке мира 2021 года, и рекордсменку мира Апурви Чанделу. Также в данном виде спорта традиционно силён Китай, который будут представлять Цянь Ян и Луяо Ван.

05:00 мск. Велоспорт (мужчины, групповая гонка на шоссе). Финал

Гонка пройдёт на трассе "Фудзи Спидвей", где ранее состоялся Гран-при Японии в "Формуле-1". Из россиян на старт выйдут Ильнур Закарин, Павел Сиваков и Александр Власов. Закарин имеет на своём счету победы на этапах легендарных многодневок "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия". Власов в нынешнем сезоне занял четвёртое место на "Джиро". Главным фаворитом гонки является словенец Тадей Погачар, который дважды подряд выиграл общий зачёт многодневки "Тур де Франс".

Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Российская делегация прошла по стадиону на церемонии открытия Олимпиады в Токио

07:50 мск. Тяжёлая атлетика (женщины, до 49 кг). Финал

У сборной России медальных шансов в этом виде программы практически нет. Кристину Соболь изначально определили в группу B, в которой собраны спортсменки, заметно уступающие в классе лидерам. А борьбу за золото поведут рекордсменка мира из Китая Хоу Чжихуэй и чемпионка планеты 2017 года Саикхом Мирабаи Чану из Индии.

08:15 мск. Стрельба из лука (микст, командное первенство). Финал и соревнование за бронзовые награды

Турнир пройдёт в парке "Юменосима". В составе сборной России вместе с двукратной чемпионкой мира и серебряным призёром Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Ксенией Перовой выступит Галсан Базаржапов, пока не имеющий в своём активе громких титулов. К числу фаворитов их не относят. Первыми в рейтинге стоят представители Южной Кореи Ким Че Дук и Ан Сан. Вторыми идут американцы Брейди Эллисон и Маккензи Браун.

09:30 мск. Стрельба (мужчины, пистолет, 10 м). Финал

На соревнованиях в спорткомплексе Asaka Shooting Range выступят два россиянина: чемпион мира и семикратный чемпион Европы Артём Черноусов и серебряный призёр ЧЕ-2021 в этом виде программы Вадим Мухаметьянов. Лидерами мирового рейтинга в данной дисциплине являются индийцы Абхишек Верма и Сауабху Чаудхари. Также высоко котируются шансы олимпийского чемпиона Пекина (2008 год) и бронзового призёра Рио-де-Жанейро (2016 год) Пан Вэя из Китая.

Полуголый знаменосец: Любимец девушек с Олимпиады-2016 вернулся на Игры в Токио

Полуголый знаменосец: Любимец девушек с Олимпиады-2016 вернулся на Игры в Токио

12:10 мск. Дзюдо (женщины, 48 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

За медали поборется россиянка Ирина Долгова, в 2018 году победившая на чемпионате Европы. Главным фаворитом считается действующая чемпионка Европы Дистрия Красники, представляющая Косово. В тройку лидеров посева также входят украинка Дарья Белодед и японка Фуна Тонаки.

12:40 мск. Дзюдо (мужчины, 60 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

Вполне вероятно, что именно в этом виде сборная России выиграет первое золото на Олимпиаде. Ведь под первым номером в этой весовой категории посеян наш двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе. Его главным соперником будет японец Наохиса Такато, трижды побеждавший на чемпионатах мира, а на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевавший бронзу.

Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

13:30 мск. Фехтование (женщины, шпага). Финал и поединок за бронзовую награду

На помост спорткомплекса Makuhari Messe выйдут три россиянки: двукратная чемпионка мира Виолетта Колобова, а также пока не отметившиеся подобными титулами Айзанат Муртазаева и Юлия Личагина. Им будет непросто в борьбе за медали. Вероятнее всего, места на пьедестале будут делить между собой шпажистки из США, Китая, Румынии и Италии.

14:15 мск. Фехтование (мужчины, сабля). Финал и поединок за бронзовую награду

Главной надеждой россиян в этом виде является Вениамин Решетников — четырёхкратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы. Дважды побеждал на ЧМ ещё один российский участник соревнований — Камиль Ибрагимов. У Константина Лоханова пока выигранных трофеев на международной арене нет. Их главными соперниками будут представители сборных Южной Кореи, Италии и Венгрии.

Олимпийский огонь в Токио зажгла теннисистка Наоми Осака

Олимпийский огонь в Токио зажгла теннисистка Наоми Осака

14:00 мск. Тхэквондо (женщины, до 49 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

Россиянки в этом виде представлены не будут. Под первым номером посеяна Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда, дважды побеждавшая на чемпионатах мира.

14:15 мск. Тхэквондо (мужчины, до 58 кг). Финал и поединок за бронзовую награду

Здесь за Россию выступит чемпион Европы 2018 года Михаил Артамонов. В 1/8 финала он встретится с тунисцем Халилем Мохаммедом Дженбуди. К числу фаворитов нашего спортсмена не относят.

Теннис. Первый круг

В этом виде спорта у россиян хорошие шансы на медали, но турнир только начинается, до финала ещё далеко. Финалистка "Ролан Гаррос" Анастасия Павлюченкова в 5:00 мск начнёт свой матч против итальянки Сары Эррани. Примерно в 6:30 выйдет на корт вторая ракетка мира Даниил Медведев. Его соперником будет Александр Бублик из Казахстана. Около восьми утра состоится матч между нашим Асланом Карацевым и Томми Полом из США.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Волейбол. Групповой этап

Мужская сборная России начнёт путь к золоту матчем с Аргентиной, который стартует в 8:20 мск. В пляжном волейболе Константин Семёнов и Илья Лешуков встретятся с испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой. Начало игры в 10:00 мск.

Водное поло. Групповой этап

Женская сборная России проведёт непростой матч против команды Китая. Начало матча в 13:50 мск.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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