Политолог объяснил, почему МОК пошёл на поводу у Киева в скандале с картой Крыма
По мнению эксперта, власти Украины своей реакцией на материалы с российским полуостровом только популяризуют идею о его принадлежности России.
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Никакой ошибки в картах, размещённых на сайте Олимпийских игр в Токио, не было, и Крым был справедливо обозначен территорией РФ, однако Международный олимпийский комитет пошёл на поводу у Украины, чтобы не провоцировать очередной скандал, который мог бы быть инициирован Киевом и западным блоком государств. Так считает политолог Иван Мезюхо.
По словам эксперта, Киев всегда болезненно реагирует на картографические изображения с российским Крымом. Мезюхо пошутил, что у Украины, видимо, есть целый отдел, чтобы отслеживать такие инциденты.
"У меня складывается впечатление, что в Министерстве иностранных дел Украины есть какой-то специальный департамент, отдел или управление, которое только и занимается тем, что мониторит информационное пространство на предмет карт с российским Крымом", — цитирует его RT.
Напомним, на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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