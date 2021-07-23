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Политолог объяснил, почему МОК пошёл на поводу у Киева в скандале с картой Крыма

По мнению эксперта, власти Украины своей реакцией на материалы с российским полуостровом только популяризуют идею о его принадлежности России.

23 июля, 14:54

Фото © Pixabay

Никакой ошибки в картах, размещённых на сайте Олимпийских игр в Токио, не было, и Крым был справедливо обозначен территорией РФ, однако Международный олимпийский комитет пошёл на поводу у Украины, чтобы не провоцировать очередной скандал, который мог бы быть инициирован Киевом и западным блоком государств. Так считает политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, Киев всегда болезненно реагирует на картографические изображения с российским Крымом. Мезюхо пошутил, что у Украины, видимо, есть целый отдел, чтобы отслеживать такие инциденты.

"У меня складывается впечатление, что в Министерстве иностранных дел Украины есть какой-то специальный департамент, отдел или управление, которое только и занимается тем, что мониторит информационное пространство на предмет карт с российским Крымом", — цитирует его RT.

"Повод задать вопросы": Песков высказался об отделении Крыма от Украины на сайте Олимпиады

"Повод задать вопросы": Песков высказался об отделении Крыма от Украины на сайте Олимпиады

Напомним, на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.


Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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