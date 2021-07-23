Политолог объяснил, почему МОК пошёл на поводу у Киева в скандале с картой Крыма

Никакой ошибки в картах, размещённых на сайте Олимпийских игр в Токио, не было, и Крым был справедливо обозначен территорией РФ, однако Международный олимпийский комитет пошёл на поводу у Украины, чтобы не провоцировать очередной скандал, который мог бы быть инициирован Киевом и западным блоком государств. Так считает политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, Киев всегда болезненно реагирует на картографические изображения с российским Крымом. Мезюхо пошутил, что у Украины, видимо, есть целый отдел, чтобы отслеживать такие инциденты.

"У меня складывается впечатление, что в Министерстве иностранных дел Украины есть какой-то специальный департамент, отдел или управление, которое только и занимается тем, что мониторит информационное пространство на предмет карт с российским Крымом", — цитирует его RT.