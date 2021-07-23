Минюст включил The Insider в список СМИ-иноагентов
Также список пополнили пять журналистов, четверо из которых относятся к недавно признанному нежелательной организацией "Проекту".
Фото © VK / The Insider
Латвийская фирма The Insider*, которая является администратором одноимённого интернет-издания, включена в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.
Иноагентами также признаны бывшая журналистка "Проекта"* Софья Гройсман, заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, авторы издания "Проект" Юлия Апухтина и Алексей Постернак.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа". Главред издания Роман Баданин, а также семеро журналистов "Проекта" и "Открытых медиа" были внесены в список иноагентов.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
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