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Минюст включил The Insider в список СМИ-иноагентов

Также список пополнили пять журналистов, четверо из которых относятся к недавно признанному нежелательной организацией "Проекту".

23 июля, 14:48
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/theinsiders?z=photo-61618124_315778188/album-61618124_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Insider</a></p>

Фото © VK / The Insider

Латвийская фирма The Insider*, которая является администратором одноимённого интернет-издания, включена в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Иноагентами также признаны бывшая журналистка "Проекта"* Софья Гройсман, заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, авторы издания "Проект" Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

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Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа". Главред издания Роман Баданин, а также семеро журналистов "Проекта" и "Открытых медиа" были внесены в список иноагентов.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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