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"Я игрался": Полиция нашла волгоградца, тапкой избившего мальчика на глазах горе-матери

По его словам, это происходило в воспитательных целях за то, что ребёнок пролил сок.

23 июля, 14:26

Следствие проверяет мужчину, который ударил ребёнка за пролитый сок. Видео © УМВД по Волгоградской области

Полицейские в Волгограде нашли мужчину, который избивал ребёнка в Волгограде в "воспитательных целях". Тапкой по голове он ударил шестилетнего мальчика за то, что тот пролил сок во время их семейного отдыха. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Учителем жизни" оказался 36-летний ранее судимый житель города Волжского. На вопрос о том, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения, мужчина утвердительно кивнул и заметил, что если бы правда бил ребёнка, то "убил бы его". Женщина при этом уточнила, что не была пьяна, а в этот день чувствовала себя "очень плохо".

"Ни побоев, ничего нет. Там написано "избивал ребёнка", нифига себе, ну вот он сидит. Целый и невредимый. Это просто видео так со стороны выглядит", — пояснил мужчина в разговоре с правоохранителями. Он также заметил, что не хотел пинать девочку, а просто "шутил" и "игрался".

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Напомним, видео с "воспитательными" мерами мужчины появилось накануне. На кадрах видно, как пьяный волгоградец тапкой бьёт маленького мальчика по голове. Мать детей при этом никак не реагировала на выходку своего сожителя.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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