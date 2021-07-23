Следствие проверяет мужчину, который ударил ребёнка за пролитый сок. Видео © УМВД по Волгоградской области

Полицейские в Волгограде нашли мужчину, который избивал ребёнка в Волгограде в "воспитательных целях". Тапкой по голове он ударил шестилетнего мальчика за то, что тот пролил сок во время их семейного отдыха. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Учителем жизни" оказался 36-летний ранее судимый житель города Волжского. На вопрос о том, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения, мужчина утвердительно кивнул и заметил, что если бы правда бил ребёнка, то "убил бы его". Женщина при этом уточнила, что не была пьяна, а в этот день чувствовала себя "очень плохо".

"Ни побоев, ничего нет. Там написано "избивал ребёнка", нифига себе, ну вот он сидит. Целый и невредимый. Это просто видео так со стороны выглядит", — пояснил мужчина в разговоре с правоохранителями. Он также заметил, что не хотел пинать девочку, а просто "шутил" и "игрался".