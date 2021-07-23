Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Астраханской области ужесточают ограничения, они коснутся как местных жителей, так и туристов. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба, которое провёл губернатор Игорь Бабушкин.

Так, с 26 июля в области отменяются все массовые мероприятия, закрываются торговые центры (кроме продовольственных отделов) и крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или навынос.

Гости региона смогут заселиться в гостиницу, санаторий, на туристическую базу только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест.

Более строго начнут следить за соблюдением масочного режима в транспорте: при выявлении пассажиров или водителей без масок полицейские будут применять меры вплоть до снятия транспортного средства с маршрута.

"Если полтора месяца назад за сутки выявляли 40 случаев заболевания, то сегодня уже 280. Ещё недавно у нас было развёрнуто всего 250 ковидных коек, сейчас их 1705, это больше, чем на пике второй волны. При этом астраханцы пренебрегают элементарными мерами защиты: не носят маски, не соблюдают дистанцию. В такой ситуации мы вынуждены вводить жёсткие меры", — отметил глава региона.