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В прокуратуре прокомментировали новые "санкции" для владельцев собак в Подмосковье

В первый раз за игнорирование правил будет вынесено предупреждение, штраф будет взиматься в случае повторного нарушения.

23 июля, 13:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С 25 июня в Подмосковье начали действовать штрафы за нарушение правил выгула собак. Их ввели из-за большого количества жалоб, поступивших от жителей области. Телеканал "360" выяснил подробности новых ограничений у главы региональной прокуратуры Сергея Забатурина.

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"Мы стали разбираться в причинах [увеличившегося числа обращений граждан] и пришли к удивительному открытию, что у нас слишком незначительные административные наказания для нарушителей", — заявил Забатурин.

Он подчеркнул, что задача была в том, чтобы упорядочить и сами отношения с владельцами собак, чтобы человек знал, как и где он может выгуливать питомца. Все необходимые изменения уже внесены в КоАП Московской области.

"Теперь задача правоприменительной практики — посмотреть, как это всё реализуется, насколько уменьшится число случаев нападения животных на людей и насколько ответственно будут относиться к правилам сами владельцы", — заключил прокурор.

Так, штрафы предусмотрены для тех хозяев, которые гуляют с любимцами в неположенных местах, не надевают на своих питомцев поводок и намордник, не убирают за животными или бросают их без присмотра. Размер наказания составляет от одной до двух тысяч рублей. Причём штрафовать будут только за повторное нарушение — в первый раз будет вынесено предупреждение.

А вот за нападение на другого домашнего питомца с серьёзными последствиями сумма наказания увеличивается — от четырёх до пяти тысяч рублей. Помимо этого нужно будет выплатить компенсацию хозяину пострадавшего животного. Если пёс напал на человека, владельцу будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.

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А ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на выгул домашних животных детям младше 14 лет и лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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