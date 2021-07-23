В прокуратуре прокомментировали новые "санкции" для владельцев собак в Подмосковье

С 25 июня в Подмосковье начали действовать штрафы за нарушение правил выгула собак. Их ввели из-за большого количества жалоб, поступивших от жителей области. Телеканал "360" выяснил подробности новых ограничений у главы региональной прокуратуры Сергея Забатурина.

"Мы стали разбираться в причинах [увеличившегося числа обращений граждан] и пришли к удивительному открытию, что у нас слишком незначительные административные наказания для нарушителей", — заявил Забатурин.

Он подчеркнул, что задача была в том, чтобы упорядочить и сами отношения с владельцами собак, чтобы человек знал, как и где он может выгуливать питомца. Все необходимые изменения уже внесены в КоАП Московской области.

"Теперь задача правоприменительной практики — посмотреть, как это всё реализуется, насколько уменьшится число случаев нападения животных на людей и насколько ответственно будут относиться к правилам сами владельцы", — заключил прокурор.

Так, штрафы предусмотрены для тех хозяев, которые гуляют с любимцами в неположенных местах, не надевают на своих питомцев поводок и намордник, не убирают за животными или бросают их без присмотра. Размер наказания составляет от одной до двух тысяч рублей. Причём штрафовать будут только за повторное нарушение — в первый раз будет вынесено предупреждение.

А вот за нападение на другого домашнего питомца с серьёзными последствиями сумма наказания увеличивается — от четырёх до пяти тысяч рублей. Помимо этого нужно будет выплатить компенсацию хозяину пострадавшего животного. Если пёс напал на человека, владельцу будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.