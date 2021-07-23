Эксперты считают, что причиной спроса на кнопочные телефоны на российском рынке в первом полугодии 2021-го могли стать пандемия и летний сезон, когда многие уезжают на дачи. А вот с теориями заговора это никак не связано.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT отметил, что 25% россиян пользуются именно кнопочными телефонами — в эту группу входят дачники, некоторые приезжие, а также работники предприятий, где используют только такой вид связи. Эксперт не уверен, что во втором полугодии спрос будет таким же высоким. В свою очередь, шеф-редактор "Мобильных телекоммуникаций" Леонтий Букштейн считает, что сегодня кнопочные мобильники используются как запасной и упрощённый вариант.

"Это удобно, это надёжно, даже по размеру скромнее", — добавил специалист.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связывает рост продаж с ковидными ограничениями и дефицитом поставок кнопочных телефонов во время пандемии.

"Везти их самолётом крайне дорого, поэтому везут либо железной дорогой, но чаще везут морем. В отсутствие логистики поставки были небольшими, возник дефицит", — заявил аналитик телеканалу "360". Он добавил, что стоимость кнопочных мобильников с 2019 года выросла более чем на 20%.