Теории заговора ни при чём: Эксперты объяснили повышенный спрос на кнопочные телефоны
Аналитики считают, что из-за пандемии коронавируса такая техника заменила для многих жителей России стационарные устройства.
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Эксперты считают, что причиной спроса на кнопочные телефоны на российском рынке в первом полугодии 2021-го могли стать пандемия и летний сезон, когда многие уезжают на дачи. А вот с теориями заговора это никак не связано.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT отметил, что 25% россиян пользуются именно кнопочными телефонами — в эту группу входят дачники, некоторые приезжие, а также работники предприятий, где используют только такой вид связи. Эксперт не уверен, что во втором полугодии спрос будет таким же высоким. В свою очередь, шеф-редактор "Мобильных телекоммуникаций" Леонтий Букштейн считает, что сегодня кнопочные мобильники используются как запасной и упрощённый вариант.
"Это удобно, это надёжно, даже по размеру скромнее", — добавил специалист.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связывает рост продаж с ковидными ограничениями и дефицитом поставок кнопочных телефонов во время пандемии.
"Везти их самолётом крайне дорого, поэтому везут либо железной дорогой, но чаще везут морем. В отсутствие логистики поставки были небольшими, возник дефицит", — заявил аналитик телеканалу "360". Он добавил, что стоимость кнопочных мобильников с 2019 года выросла более чем на 20%.
Напомним, аналитики сообщили о возникшей среди россиян тенденции к покупке кнопочных телефонов. Некоторые эксперты объяснили повышенный интерес тем, что граждане стали внимательнее относиться к персональным данным, поэтому чаще выбирают телефоны, которые не могут так же легко, как смартфоны, собирать информацию о своих владельцах.
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