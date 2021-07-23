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Сестру братьев Запашных уволили из цирка за прогулы и жестокое обращение с животными

Представитель дрессировщицы объяснил Лайфу, что "ситуация там непростая", однако от подробных комментариев отказался.

23 июля, 13:19
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Сестру известных дрессировщиков братьев Запашных Марицу и её сына Дана уволили из омского цирка за грубые нарушения трудовой дисциплины. Как отмечается в заявлении на официальном сайте "Росгосцирка", они систематически прогуливали работу, а Марица также жестоко обращалась с животными.

Отмечается, что Дан Запашный в социальных сетях многократно объявлял сбор средств на кормление обезьяны из своего номера, однако эта шимпанзе находится на полном довольствии госкомпании. По мнению организации, Запашный использовал своё служебное положение и известность, полученную во время работы в цирке, для личного обогащения. Марица Запашная в свою очередь в ходе работы допустила рукоприкладство в отношении одного из сотрудников, а также жестоко обращалась с верблюдами. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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"Компания не может допустить сотрудничества с артистом, который практикует варварские и антигуманные методы дрессуры животных", отмечается на сайте.

Представитель Марицы и Дана Запашных, председатель Независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис сообщил Лайфу, что ситуация пока находится на стадии разбирательств. По его словам, увольнение произошло недавно, поэтому необходимо время, чтобы изучить материалы и разобрать вопрос с юридической точки зрения. Он не стал давать подробных комментариев, но отметил, что "ситуация там непростая".

"Сейчас мы просто работаем над ситуацией, проходим юридические процедуры, документы собираем. Дело в том, что они члены нашего профсоюза. Это же Трудовой кодекс, и мы в соответствии с законом дадим свою правовую оценку. Пока делать какие-то выводы и о чём-то говорить рано", — сказал он.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кемеровской области медведь трижды напал на дрессировщиков во время циркового представления. Всё произошло в городе Берёзовском, куда приехал цирк шапито "Арлекин".

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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