Сестру братьев Запашных уволили из цирка за прогулы и жестокое обращение с животными

Сестру известных дрессировщиков братьев Запашных Марицу и её сына Дана уволили из омского цирка за грубые нарушения трудовой дисциплины. Как отмечается в заявлении на официальном сайте "Росгосцирка", они систематически прогуливали работу, а Марица также жестоко обращалась с животными.

Отмечается, что Дан Запашный в социальных сетях многократно объявлял сбор средств на кормление обезьяны из своего номера, однако эта шимпанзе находится на полном довольствии госкомпании. По мнению организации, Запашный использовал своё служебное положение и известность, полученную во время работы в цирке, для личного обогащения. Марица Запашная в свою очередь в ходе работы допустила рукоприкладство в отношении одного из сотрудников, а также жестоко обращалась с верблюдами. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Компания не может допустить сотрудничества с артистом, который практикует варварские и антигуманные методы дрессуры животных", — отмечается на сайте.

Представитель Марицы и Дана Запашных, председатель Независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис сообщил Лайфу, что ситуация пока находится на стадии разбирательств. По его словам, увольнение произошло недавно, поэтому необходимо время, чтобы изучить материалы и разобрать вопрос с юридической точки зрения. Он не стал давать подробных комментариев, но отметил, что "ситуация там непростая".

"Сейчас мы просто работаем над ситуацией, проходим юридические процедуры, документы собираем. Дело в том, что они члены нашего профсоюза. Это же Трудовой кодекс, и мы в соответствии с законом дадим свою правовую оценку. Пока делать какие-то выводы и о чём-то говорить рано", — сказал он.