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Лавров рассказал о просьбе Байдена Путину "отстать" от издания "Радио Свобода"

При этом глава МИД РФ заметил, что российские СМИ, объявленные в США иноагентами, ведут себя в соответствии с законом.

23 июля, 13:09
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kr</a><a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">emlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент США Джозеф Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его "отстать" от финансируемого Госдепом издания "Радио Свобода"*. Об этой просьбе рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России".

"Это всё было как бы в порядке вещей, и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки", — сказал глава российского МИД.

Роскомнадзор уличил СМИ-иноагентов в демонстративном нарушении законодательства страны

Роскомнадзор уличил СМИ-иноагентов в демонстративном нарушении законодательства страны

Лавров напомнил, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. Однако Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединённых Штатов. Россия, по его словам, просто применила абсолютно зеркальный подход.

"Американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить "нехорошо так себя вести, давайте от них всё-таки отстаньте", — добавил Лавров.

Роскомнадзор уличил СМИ-иноагентов в демонстративном нарушении законодательства страны

Роскомнадзор уличил СМИ-иноагентов в демонстративном нарушении законодательства страны

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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