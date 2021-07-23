Лавров рассказал о просьбе Байдена Путину "отстать" от издания "Радио Свобода"

Президент США Джозеф Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его "отстать" от финансируемого Госдепом издания "Радио Свобода"*. Об этой просьбе рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на вебинаре "Внешняя политика России".

"Это всё было как бы в порядке вещей, и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки", — сказал глава российского МИД.

Лавров напомнил, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. Однако Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединённых Штатов. Россия, по его словам, просто применила абсолютно зеркальный подход.

"Американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить "нехорошо так себя вести, давайте от них всё-таки отстаньте", — добавил Лавров.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.