Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины и нашёл ему замену

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности главу Службы внешней разведки страны Валерия Кондратюка. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Освободить Кондратюка Валерия Витальевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в тексте соответствующего указа.

На место Кондратюка украинский лидер назначил Александра Литвиненко — бывшего директора Национального института стратегических исследований Украины. Эту должность он занимал с 2019 года. До этого пять лет Литвиненко работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.