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Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины и нашёл ему замену

Новый руководитель ведомства при Петре Порошенко работал в Совете национальной безопасности и обороны страны.

23 июля, 12:53
<p>Фото © ТАСС / imago images</p>

Фото © ТАСС / imago images

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности главу Службы внешней разведки страны Валерия Кондратюка. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Освободить Кондратюка Валерия Витальевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в тексте соответствующего указа.

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На место Кондратюка украинский лидер назначил Александра Литвиненко — бывшего директора Национального института стратегических исследований Украины. Эту должность он занимал с 2019 года. До этого пять лет Литвиненко работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что по просьбе Владимира Зеленского в отставку подал бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Сам он позже на ломаном украинском прокомментировал это решение, добавив фотографию с ладонью у сердца. Снимок Аваков подписал фразой на несуществующем языке. На его место назначили председателя Комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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