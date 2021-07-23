Собянин заявил о пройденных Москвой пиках заболеваемости ковидом
Итоги власти подведут в конце недели, но уже сейчас видно, что заразившихся становится значительно меньше.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Москва прошла пики заболеваемости коронавирусом, число заражений в городе снижается уже несколько недель подряд. Такие данные озвучил мэр столицы Сергей Собянин.
"В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Собянин отметил, что пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости. Он уточнил, что по концу недели будут подведены итоги, но уже сейчас видно, что заразившихся становится значительно меньше.
Ранее Сергей Собянин заявлял о двукратном снижении за месяц числа заболевших ковидом в Москве. По словам мэра, такого результата удалось добиться благодаря принятым ограничительным мерам и ответственности жителей столицы.
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