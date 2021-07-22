Суд в Киеве обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского

Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований (ГБР) завести дело о возможной госизмене президента Украины Владимира Зеленского, а также его окружения. Поводом для этого стал срыв операции по задержанию участников ЧВК "Вагнер". Инициатором обращения в суд стал бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук.

"Наша жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объёме. Решением суда ГБР теперь обязано зарегистрировать согласно закону <...> заявление о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" и открыть производство, и внести данные в Единый реестр досудебных расследований", — написал депутат в "Фейсбуке".

Коллега Тетерука Юрий Гудыменко заметил, что это не единственный эпизод в деле, и пригрозил следователям ГБР уголовным расследованием и за игнорирование требований законодательства.