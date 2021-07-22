Бывший защитник московского "Локомотива" Михаил Лысов объявил о завершении карьеры в возрасте 23 лет. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".



"Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьёзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с "Нижним Новгородом", они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья. И нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остаётся. Да, решение тяжёлое, но жизнь на этом не заканчивается", — заявил Лысов.



Лысов является воспитанником "Локомотива". За основную команду клуба он дебютировал в июле 2017 года. В первом сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате России и помог железнодорожникам завоевать золотые медали. В 2019 году защитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

"Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моё это или нет. Но желание такое есть", — отметил футболист.