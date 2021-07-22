НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Организм дал знак": Чемпион России в составе "Локомотива" Лысов завершил футбольную карьеру в 23 года

В прошлом году у защитника были выявлены проблемы с сосудами. В июне врачи разрешили ему вернуться на поле.

22 июля, 13:18
<p>Фото © ТАСС / Артём Коротаев</p>

Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Бывший защитник московского "Локомотива" Михаил Лысов объявил о завершении карьеры в возрасте 23 лет. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

"Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьёзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с "Нижним Новгородом", они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья. И нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остаётся. Да, решение тяжёлое, но жизнь на этом не заканчивается", — заявил Лысов.

Бывший капитан "Локомотива" Чорлука покинул тренерский штаб клуба через две недели после назначения

Бывший капитан "Локомотива" Чорлука покинул тренерский штаб клуба через две недели после назначения

Лысов является воспитанником "Локомотива". За основную команду клуба он дебютировал в июле 2017 года. В первом сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате России и помог железнодорожникам завоевать золотые медали. В 2019 году защитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

"Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моё это или нет. Но желание такое есть", — отметил футболист.

Напомним, что в октябре 2020 года врачи выявили у Лысова проблемы с сосудами. Он не выходил на поле на протяжении восьми месяцев, и лишь в июне защитнику разрешили вернуться в футбол.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1