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В Москве от ковида ежедневно прививается около 90 тысяч человек

Сергей Собянин назвал этот объём большим и заметил, что пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряжённо.

23 июля, 12:30
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Прививку от коронавируса в Москве ежедневно делает около 90 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряжённо. Мы прививаем в сутки около 90 тысяч человек. Это большой объём", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее мэр Москвы сообщил, что за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё два миллиона жителей. По его словам, власти знают точное количество заразившихся и тех из них, кто был привит, и эти знания позволяют сделать точный вывод, что вакцинация помогает бороться с новым штаммом "дельта".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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