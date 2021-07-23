В Москве от ковида ежедневно прививается около 90 тысяч человек

Прививку от коронавируса в Москве ежедневно делает около 90 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряжённо. Мы прививаем в сутки около 90 тысяч человек. Это большой объём", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее мэр Москвы сообщил, что за предыдущие шесть месяцев было вакцинировано всего 1,7 миллиона москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось ещё два миллиона жителей. По его словам, власти знают точное количество заразившихся и тех из них, кто был привит, и эти знания позволяют сделать точный вывод, что вакцинация помогает бороться с новым штаммом "дельта".