Набиуллина: Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России пока рано
Она также рассказала о причинах решения Банка России повысить процентную ставку до рекордных 6,5%.
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Говорить об устойчивом снижении инфляции в России пока нельзя, однако с начала лета 2021 года наблюдаются первые признаки ослабления инфляционного давления, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"В июне и первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления. Этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции", — сказала она на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.
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По словам Набиуллиной, в условиях растущих инфляционных ожиданий населения во втором месяце лета даже разовые факторы могут оказывать более продолжительное влияние за счёт вторичных эффектов. Для недопущения этого требуется создание условий для повышения склонности к сбережениям и именно для этого нужен более высокий уровень процентных ставок.
Повлиял на инфляцию также рост цен на туристические услуги, уточнила глава ЦБ. По её словам, инфраструктура курортов страны пока не готова принимать весь поток путешественников.
Ранее стало известно, что совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. По оценке ЦБ, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.
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