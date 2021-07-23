Центробанк рекордно повысил ключевую ставку: На сколько упадёт курс доллара и как изменятся ставки по вкладам и кредитам Центробанк поднял ключевую ставку сразу с 5,5 до 6,5% годовых. Это стало самым большим разовым повышением с 2014 года. Как оно повлияет на курс рубля, ставки по вкладам и кредитам? 23 июля, 12:06 Фото © ТАСС / Алексей Зотов

На сколько может опуститься курс доллара

В этом году Центробанк уже несколько раз повышал ключевую ставку, но ни разу не было такого значительного скачка. Основная причина этого шага — контроль растущей инфляции. По данным Росстата, официальная инфляция в России составляет около 6,5% при целевом уровне ЦБ в 4%. При этом реальные инфляционные ожидания, то есть то, как ощущают её простые граждане, в июле выросли до уровня 13,4%. Таковы данные Центробанка.

— Предыдущие решения Банка России и недавние заявления высшего политического руководства страны ясно дают понять, что главной целью денежно-кредитной политики является борьба с высокой инфляцией, а не максимизация экономического роста. Иначе ключевую ставку необходимо было поднимать не более чем на 0,5 процентных пунктов (с 5,5 до 6,0%), давая экономике как можно больше времени для роста в более мягких монетарных условиях, как это происходит в США или странах Европы. Таким образом, Банк России выбрал наиболее жёсткий и действенный вариант, который окажет максимальный охлаждающий эффект на инфляционные ожидания, — говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

По его словам, для российской валюты решение о повышении ключевой ставки Банком России — событие позитивное. Однако вместе с тем потенциал укрепления российской валюты пока минимален. Это связано с ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка, а также с проходящими сейчас масштабными покупками иностранной валюты Минфином России. Они проходят на 13,5 миллиарда рублей в день. Поэтому значительной реакции рубля на это решение ожидать не стоит. По прогнозам Александра Розмана, максимально возможное сейчас укрепление курса — до 73,2–73,5 рубля за доллар.

— Логичной реакцией на повышение ставки будет укрепление отечественной валюты. Перед заседанием курс находился на уровне 73,7 рубля за доллар. Движение валютной пары в район 72,5–73 рублей видится наиболее вероятным сценарием. Вместе с тем доллар уже долгое время торгуется в коридоре 72–75 рублей, и мы не видим фундаментальных оснований для выхода из него. Единственный вариант, при котором он может быть нарушен, — продолжение сверхмягкой политики от Федрезерва США, — считает финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

Сейчас есть предпосылки для охлаждения проинфляционных факторов, и регулятор также это будет учитывать. Поэтому, полагаем, в дальнейшем не исключена монетарная пауза. Такое мнение высказывает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его словам, решение ЦБ обосновано дисбалансом спроса и предложения в экономике, поэтому подъём стоимости фондирования призван охладить потребительский пыл, пока производственный сегмент не покажет значительной активности, а ралли на мировых товарных рынках не сбавит обороты. Риски третьей волны пандемии также могут содействовать развороту кривой инфляционных ожиданий.

— Влияние решения ЦБ на финансовые инструменты будет различаться. Если рубль на протяжении последнего времени учитывал фактор подъёма ставки и был невосприимчив к волатильности мировых рынков и турбулентности нефти, то сейчас возможна его консолидация на достигнутых уровнях, — считает Михаил Зельцер.

На сколько подорожают кредиты и как вырастут ставки по вкладам

При повышении процентной ставки в любой экономике дорожают кредиты и увеличиваются доходности по банковским депозитам. Дмитрий Чечулин ожидает роста средней доходности по вкладам до 6,4–6,5% с текущих 5,4%. Соответственно, подорожают и ипотечные кредиты, что скажется на уровне спроса на первичную и вторичную недвижимость и будет способствовать контролю цен в этом секторе.

— Следствием решения ЦБ станет повышение стоимости. Они подорожают тоже примерно на один процентный пункт. Чтобы победить в России инфляционные всплески, нужны, наоборот, очень масштабные программы субсидий производителям под процент, который может быть на 2–3% ниже, чем ключевая ставка. И такие решения правительством уже активно начинают приниматься, но объёмы программ субсидий всё ещё недостаточные, а сами субсидии или налоговые льготы пока очень выборочные, — говорит шеф-аналитик Teletrade Пётр Пушкарёв.

Кредитные ставки привязаны к ставке ЦБ. Тем не менее давно не было новостью, что рынок ждёт её очередное повышение. Соответственно, финансовые институты реагировали заранее. На этот факт обращает внимание Михаил Зельцер.

По его словам, сейчас уже нет ожиданий значительного подъёма ставок. При этом стоимость кредитов, как правило, быстрее реагирует на ужесточение монетарной политики, нежели проценты по депозитам. И наоборот, она более инертна при регуляторном смягчении. Это значит, что доходность по вкладам даже если и поднимется, то не так сильно, как ссудный процент.

Авторы Нина Важдаева