С 1 августа изменятся цены на нефть: Какой негатив появился на валютном рынке и что ждёт курс рубля На совещании ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти с августа. К тому же сейчас на валютный рынок давит сразу несколько негативных факторов. Какие отметки может обновить курс доллара? 19 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие изменения ожидаются на валютном рынке с 1 августа

Заседание ОПЕК+ изначально было намечено на 1 июля, но страны никак не могли договориться. Решение о том, когда и на сколько будет увеличена добыча нефти, в конечном итоге было принято только в минувшее воскресенье. В понедельник стало понятно, что оно уже отразилось и на котировках нефти, и на курсе рубля.

— Трейдеры восприняли решение альянса негативно. Увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки с августа означает, что на рынок уже в сентябре будет поступать дополнительно на 2 миллиона баррелей сырья в день больше, чем весной этого года. И это с учётом предыдущих увеличений производства в мае-июле. При этом одновременно растёт заболеваемость коронавирусом в Азии и Африке, то есть на крупнейших рынках потребления нефти. Это потенциально может снизить спрос. В результате в понедельник котировки нефти стали снижаться. Доллар подорожал почти до 75 рублей, а евро — до 88, — рассказывает аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

Он поясняет, что усиление третьей волны пандемии при увеличении объёмов добычи ожидаемо будет давить на нефтяные цены. Правда, курс рубля будет зависеть не только от нефтяных котировок. Сказывается и спрос на рисковые активы, который сейчас снижается из-за коррекции фондовых рынков.

— Вероятнее всего, что в ближайшие неделю-две доллар превысит отметку 75–75,5 рублей, а евро может вырасти до 89. В конце месяца фактор налогового периода поддержит валюту, но после 1 августа динамика курса может резко измениться в сторону ослабления, — отмечает Денис Бадьянов.

Нефть уже отреагировала на договорённость ОПЕК+ снижением, так как на рынке появилась угроза переизбытка предложения. Если в начале июля котировки поднимались выше 77 долларов за баррель, то к вечеру понедельника они были на уровне 70. Обычно рынки играют на опережение. В текущие котировки закладываются ожидания будущих тенденций и перспектив.

— Естественно, что рубль на этом фоне резко снизился, однако главным фактором остаётся ухудшение ситуации на мировых рынках из-за третьей волны пандемии. Это провоцирует бегство инвесторов из рисковых активов, особенно из развивающихся, в защитные инструменты, одним из которых является доллар. Такая тенденция оказывает существенное давление на рубль, — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По его словам, дополнительным негативом выступает ускорение инфляции в США, не позволяющее надеяться даже на длительное сохранение текущих сверхмягких параметров монетарной политики. Не говоря уже о новых стимулах, которые могут понадобиться в случае серьёзного ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.

Дмитрий Бабин считает, что если эти факторы не изменятся, то доллар может вернуться в коридор 75–78 рублей. В этом случае евро будет находиться в диапазоне 88–92 рублей.

— Принятые изменения в политике ОПЕК+ можно оценить как очень важные для нефтяного рынка. Само по себе увеличение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки в период с августа по декабрь было ожидаемым для рынка, а вот увеличение базовых уровней добычи с мая 2022 года не только для ОАЭ на 330 тысяч б/c, но и для Ирака на 150 тысяч б/c, для Кувейта на 150 тысяч б/c, для Саудовской Аравии на 500 тысяч б/c и, наконец, для России на 500 тысяч б/c, стало негативным сюрпризом. С учётом новых параметров добычи ОПЕК+ справедливая цена на нефть теперь находится в середине более низкого диапазона — 60–70 за баррель Brent, — говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Но даже на этом уровне цены закрепятся только при условии сохранения оптимистичных оценок о росте спроса на нефть в 2021 году. Предполагается, что он составит 5,4 миллиона б/c. Ещё одно условие, по словам Александра Розмана, — 1,3–1,5 миллиона б/с иранской нефти не вернётся на нефтяной рынок в случае восстановления "ядерной сделки" США и Ирана.

— Для рубля снижение цен на нефть на фоне низкого уровня притока иностранной валюты из-за санкций и низкого интереса к российским ОФЗ очень критично. Мы уже видим возврат курса рубля к доллару США в диапазон 74,5–75,5. Если же цены на нефть марки Brent закрепятся ниже 70 долларов, то курс сдвинется в сторону 78–79 рублей за доллар, — говорит Александр Розман.

По его оценкам, к этим отметкам нефть может опуститься уже в августе. До конца июля рубль может продержаться на уровне 74,5–75,5 за доллар. Российской валюте в этот период могут помогать ожидания повышения ключевой ставки Банка России с 5,5% до 6,0–6,5%, а также налоговые выплаты, пик которых придётся на следующий понедельник, 26 июля.

Какие факторы будут играть в пользу курса рубля

Впрочем, не все аналитики считают, что рубль однозначно подешевеет в августе. Ряд экономистов, например, считает, что серьёзного влияния на курс российской валюты сделка ОПЕК+ не окажет. При этом результаты переговоров могут иметь неожиданные последствия.

— Начиная с мая 2022 года, когда вновь утверждённый базовый уровень добычи будет применяться в расчётах, Саудовская Аравия сможет вырваться в лидеры по добыче в ОПЕК+. Хотя базовый уровень добычи для России и СА по-прежнему остаётся одинаковым (11,5 миллиона б/с с мая 2022 года), существуют сомнения в том, что без значительных капиталовложений нефтедобывающих компаний Россия сможет нарастить добычу. Текущий прогноз предусматривает постепенное сокращение добычи в России в долгосрочной перспективе. При определении базового уровня учитывается только добыча нефти, без газового конденсата. В то же время представители СА заявляли ранее, что в относительно короткие сроки могут существенно увеличить добычу, потенциально — до уровня выше определённого соглашениями, — поясняет аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

Он не ожидает дальнейшего существенного падения котировок нефти. Ранее ОПЕК прогнозировала значительный рост спроса именно во втором полугодии 2021 года. Рост добычи компенсирует временный дефицит, но не устранит его полностью.

— Одним из ограничителей долгосрочного укрепления рубля выступают операции Минфина РФ по покупке валюты в рамках бюджетного правила. На период с 7 июля до 5 августа объёмы этих операций были увеличены до рекордного уровня в 13,5 миллиарда рублей ежедневно. Стабилизация цен на нефть (торможение ралли котировок) и даже закрепление ниже 70 долларов за баррель Brent будет фактором давления на рубль. Однако мы не ожидаем выхода котировок за пределы 78 рублей и 92,85 рублей за евро в среднесрочной перспективе, — уточняет Евгений Миронюк.

В среднесрочной перспективе достижение договоренности в рамках ОПЕК+ о наращивании добычи и увеличении базовых уровней отсчёта добычи для пяти крупнейших участников альянса должно способствовать снижению неопределённости и волатильности на нефтяном рынке. При этом рост предложения нефти будет способствовать восстановлению рыночного баланса. Так, по оценкам агентства EIA, в третьем и четвёртом кварталах текущего года спрос будет лишь на 200 тысяч б/с превышать предложение. При этом уже с 2022 года на рынке образуется профицит в размере около 500 тысяч б/с. Об этом говорит аналитик ФГ "Финам" Анна Зайцева.

— В этих условиях мы считаем, что в третьем квартале цены на нефть будут в диапазоне 67–72 долларов за баррель, а до конца года справедливым представляется диапазон 65–70. Что касается влияния нефтяных цен на российскую валюту, то обозначенный выше диапазон 67–72 долларов за баррель нефти марки Brent является довольно комфортным и с учётом дальнейшего наращивания добычи и экспорта нефти будет поддерживать курс рубля в диапазоне 71–75 рублей за доллар на горизонте до конца третьего квартала. Вместе с тем важно отметить, что нефтяные цены не являются определяющим фактором в формировании курса нацвалюты. Сейчас большее значение для рубля имеет ужесточение денежно-кредитной политики, которое проводит Центробанк. На наш взгляд, на предстоящем заседании регулятор может повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта, до 6,25%, что должно поддержать курс российской валюты, — говорит Анна Зайцева.

Авторы Нина Важдаева