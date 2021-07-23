На крипторынке прозвенел тревожный звонок: Почему вводят новый запрет на инвестиции и что давит на курс биткоина В конце июля началась новая атака на биткоин. Вводятся ограничения для инвесторов, ужесточают контроль за покупкой актива. С чем связаны негативные новости и к чему должны быть готовы игроки рынка? 22 июля, 21:40 Фото © photostockeditor.com

Атака на биткоин. Как регуляторы ужесточают контроль за крипторынком

22 июля Центробанк призвал не допускать на биржи акции компаний, выплаты по которым связаны с криптовалютой. Регулятор подчеркнул, что цифровые активы несут повышенные риски для людей, не обладающих достаточными опытом и знаниями для инвестиций.

В то же время на рассмотрение в Еврокомиссию поступило предложение запретить анонимные криптокошельки. Этот вопрос будет обсуждаться в самое ближайшее время. Таким образом планируется усилить борьбу с отмыванием денег через криптовалюты. Еврокомиссия предлагает обязать компании, которые обрабатывают криптовалютные транзакции, собирать различную информацию об отправителях и получателях — в том числе их имена, адреса, даты рождения и номера счетов. Соответственно, после того, как новые правила будут приняты, криптоинвесторы не смогут пользоваться анонимными кошельками.

На этом фоне блекнут сообщения о том, что майнеры стали продавать видеокарты себе в убыток. После запрета майнинга в Китае на рынок поступило множество подержанных ASIC-машин, причём всего за несколько недель. К тому же и спрос на видеокарты упал. В результате в среднем ценовом сегменте они подешевели практически на 50%.

— После репрессий китайских властей сложность добычи биткоина и Ethereum снизилась, что в определённой степени компенсировало падение цен на цифровые активы. По итогам июня доход майнеров в сети биткоина рухнул на 43%, до 839,1 миллиона долларов, в сети Ethereum — на 53%, до 1,1 миллиарда долларов. Правда, он остаётся выше значений на начало года. Иными словами, при наличии доступа к дешёвой электроэнергии добыча криптовалют по-прежнему крайне привлекательный бизнес, — отмечает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Схватка интересов. К чему должны быть готовы криптоинвесторы

Директор по маркетингу "РОЙ клуба" Сергей Ордин обращает внимание, что Еврокомиссия не собирается запрещать криптокошельки. Она выступает лишь за то, чтобы они были именными. То есть это не запрет, а ужесточение регулирования.

— Думаю, что какие-то шаги в этом направлении действительно будут сделаны. Но для добросовестных криптоинвесторов это мало что изменит. Так что не вижу в этом никаких больших рисков. Более серьёзным и тревожным звонком для крипторынка мне видится риторика американских властей. Они заявляют о необходимости более строгого регулирования стейблкоинов. Призывают проводить регулярный аудит депозитов, обеспечивающих стоимость стейблкоинов. Вот это может локально обрушить криптовалютный рынок. Но я уверен в живучести криптовалют. Они не в первый раз сталкиваются с сопротивлением со стороны мировых регуляторов, но криптоактивы в очередной раз докажут, что децентрализация делает их менее уязвимыми перед лицом таких вызовов, — считает Сергей Ордин.

Преподаватель Moscow Digital School Юрий Брисов считает, что в ситуации с ужесточением регулирования криптовалюты есть два тренда: первый — технический, второй — политический. Техническое основание связано с энергозатратностью майнинга. Когда создавался биткоин, планировалось, что все будут майнерами, весь мир будет немного зарабатывать, предоставляя свои скромные вычислительные мощности домашних компьютеров для поддержания работоспособности сети. Однако сложилось так, что майнинг стал самостоятельным видом деятельности. Начали создавать специальное оборудование, объединяться в фермы. Это привело к неожиданному увеличению потребления энергии.

Юрий Брисов отмечает, что такая ситуация плохо влияет на экологию, но при большом количестве участников сеть может перейти на новый протокол, который не менее эффективен, чем майнинг, но не требует специального оборудования или затрат электроэнергии.

— Второй фактор, менее значимый на мой взгляд, политический. Государство боится потерять власть над выпуском денег. Поэтому страны используют любой повод, чтобы запретить криптовалюты. Сейчас они заговорили об экологии и начали запрещать майнинг. До этого говорили о риске отмывания доходов. Все эти проблемы преодолимы. Поэтому криптовалюты и блокчейн также ждёт светлое будущее. Вопрос только времени. Хотя некоторые криптовалюты, которые не смогут меняться, будут уходить в прошлое. Поэтому биткоин, возможно, ждёт не самое светлое будущее. Но на место одних придут другие. Это уже происходит на наших глазах, — делает вывод Юрий Брисов.

Наступление на цифру. Как курс биткоина отреагирует на новые ограничения

Аарон Хомский отметил, что пока заявления Еврокомиссии вызвали нейтральную реакцию рынка. Сейчас инвесторы сфокусировались на заявлениях с прошедшей конференции, где выступил Илон Маск. Глава "Теслы" заявил о покупке биткоина ещё одной подконтрольной ему компанией SpaceX, о своих личных инвестициях в криптовалюту (помимо биткоина он покупает Ethereum и Dogecoin), а также о готовности вернуть опцию продажи электромобилей за биткоин.

В апреле отказ "Теслы" от продажи в криптовалюте стал одной из причин падения рынка. В то время инвесторы забеспокоились, что производитель электромобилей избавится от биткоина, приобретённого в качестве резервного актива.

— Сейчас Маск подтвердил, что не намерен этого делать. Подобные новости создают предпосылки для улучшения настроений на горизонте ближайших недель и восстановления курса первой криптовалюты к 37 000 долларов, — считает Аарон Хомский.

Сейчас всё происходит в рамках той же концепции, которая направлена на регуляцию рынка криптовалют. Так считает основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников. По его словам, государства усиливают давление на цифровые активы, поэтому в Европе хотят запретить анонимные криптокошельки, а в Индии постоянно делают заявления против крипты. То там запрещают биткоин, то звучат новые фразы про ограничения, хотя в Индии сосредоточены не самые большие мощности по майнингу криптовалют.

— Поэтому общий фон сейчас и в ближайшее время, скорее всего, будет оставаться негативным. Это будет давить на рынок и курс биткоина, а также других криптовалют. Всё это делается государствами целенаправленно, чтобы пошатнуть активы, так как страны намерены ввести свои цифровые валюты — аналоги фиатным. Криптовалюты для государств сейчас являются своего рода препятствием, потому и идёт такое наступление на цифру. Поэтому в ближайшее время серьёзного роста курса биткоина не предвидится, он будет находиться в диапазоне 24–35 тысяч. Будем наблюдать за развитием ситуации, — заключает Владислав Булочников.

Авторы Нина Важдаева