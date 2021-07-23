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ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 6,5%

Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года.

23 июля, 10:33
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. По оценке ЦБ, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.

"C учётом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", — говорится в сообщении регулятора.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом "фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики и оценки рисков". По прогнозу ЦБ, в 2021 году инфляция составит 5,7–6,2%, в 2022-м снизится до 4,0–4,5% и в дальнейшем будет находиться на уровне около 4%.

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Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. 11 июня Центробанк в третий раз подряд повысил ключевую ставку — до 5,5%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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