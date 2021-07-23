ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 6,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. По оценке ЦБ, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.

"C учётом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", — говорится в сообщении регулятора.