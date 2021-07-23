В Сети появилось письмо с извинениями Хованского за песню об оправдании терроризма

"В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своём канале лично. Но я через друзей хочу разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", — написал блогер.