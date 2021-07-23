В Сети появилось письмо с извинениями Хованского за песню об оправдании терроризма
Музыкальную композицию он назвал отвратительной ошибкой, которая не имеет оправдания.
Фото © Instagram / yurykhovansky
Известный российский блогер Юрий Хованский передал друзьям письмо с извинениями за песню, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма. Текст опубликован на странице в соцсети "ВКонтакте" его знакомого Ильи Давыдова.
"В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своём канале лично. Но я через друзей хочу разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", — написал блогер.
Фото © Соцсети
Напомним, Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.
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