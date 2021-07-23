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В Сети появилось письмо с извинениями Хованского за песню об оправдании терроризма

Музыкальную композицию он назвал отвратительной ошибкой, которая не имеет оправдания.

23 июля, 10:30
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CGRkpV8JMgD/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / yurykhovansky</a></p>

Фото © Instagram / yurykhovansky

Известный российский блогер Юрий Хованский передал друзьям письмо с извинениями за песню, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма. Текст опубликован на странице в соцсети "ВКонтакте" его знакомого Ильи Давыдова.

"В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своём канале лично. Но я через друзей хочу разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", — написал блогер.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Напомним, Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.

"Гоняю чаёк, разгоняю жирок": Блогер Хованский рассказал в письме об условиях содержания в СИЗО

"Гоняю чаёк, разгоняю жирок": Блогер Хованский рассказал в письме об условиях содержания в СИЗО

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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