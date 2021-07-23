Россия не планирует исключать движение "Талибан" из реестра запрещённых организаций
Важно, чтобы ситуация в Афганистане не угрожала периметру границ её партнёров, уточнил Дмитрий Песков.
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Россия на данный момент не планирует исключать движение "Талибан"* из реестра запрещённых организаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем. Действительно, движение "Талибан" — это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане", — сказал он.
По словам представителя Кремля, РФ считает важным, чтобы ситуация на территории Афганистана не угрожала периметру границ её партнёров, в первую очередь — Таджикистана.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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