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Россия не планирует исключать движение "Талибан" из реестра запрещённых организаций

Важно, чтобы ситуация в Афганистане не угрожала периметру границ её партнёров, уточнил Дмитрий Песков.

23 июля, 10:05

Фото © ТАСС / AP Photo / Tariq Achakzai

Россия на данный момент не планирует исключать движение "Талибан"* из реестра запрещённых организаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем. Действительно, движение "Талибан" — это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане", — сказал он.

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По словам представителя Кремля, РФ считает важным, чтобы ситуация на территории Афганистана не угрожала периметру границ её партнёров, в первую очередь — Таджикистана.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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