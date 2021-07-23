Бывший футболист сборной России Смольников перешёл в тульский "Арсенал"
Также команду усилил сербский защитник Урош Радакович, ранее выступавший за "Оренбург".
Фото © ФК "Арсенал" (Тула)
Бывший футболист сборной России Игорь Смольников подписал контракт с тульским "Арсеналом". Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.
32-летний защитник перешёл в "Арсенал" на правах свободного агента. За новый клуб он будет выступать под шестым номером.
Смольников является воспитанником московского "Локомотива". В РПЛ он также выступал за "Урал", "Ростов", "Краснодар" и "Зенит". В составе петербургского клуба защитник трижды выигрывал золотые медали чемпионата России, по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка России.
За сборную России Смольников сыграл 30 матчей. В том числе он выступал на домашнем ЧМ-2018, дойдя с национальной командой до четвертьфинала.
Также "Арсенал" усилил сербский защитник Урош Радакович. В сезоне 2019/20 он выступал за "Оренбург".
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