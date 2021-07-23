В Кремле заверили, что Путин был и остаётся сторонником спорта без допинга
Дмитрий Песков напомнил, что с этой проблемой сталкивалась не только Россия, но и другие страны.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Президент России Владимир Путин всегда говорил о неприемлемости применения допинга на международных спортивных состязаниях и неоднократно подчёркивал решимость российских властей в борьбе с этой проблемой. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С этими проблемами сталкиваются все страны. Сталкивалась и Россия. Но с самого начала Путин заявил о неприемлемости допинга и подчёркивал нашу решимость в борьбе с различными проявлениями допинга в спорте", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, российский лидер всегда являлся и остаётся убежденным сторонником "чистого" спорта и результатов, достигнутых честным путём.
Ранее глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что у WADA больше нет претензий к России по вопросу о применении запрещённых препаратов в спорте. Российское антидопинговое агентство сможет вернуться в международную систему, но "это не вопрос ближайших недель или месяцев".
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