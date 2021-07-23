Песков назвал сугубо экономической тему увеличения транзита газа через Украину

США или Германия: Кто и чем будет "кормить" Украину после запуска СП-2

Напомним, накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова не только продлить транзит газа через Украину и после 2024 года, но и увеличить объём поставок. При этом он подчеркнул, что эти вопросы должны "решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам".