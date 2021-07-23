Песков назвал сугубо экономической тему увеличения транзита газа через Украину
Ранее глава "Газпрома" уже подчёркивал, что эти вопросы должны "решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам".
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Переговоры об увеличении транзита газа через территорию Украины лежат в сугубо коммерческой плоскости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова не только продлить транзит газа через Украину и после 2024 года, но и увеличить объём поставок. При этом он подчеркнул, что эти вопросы должны "решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам".
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