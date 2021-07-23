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Песков назвал сугубо экономической тему увеличения транзита газа через Украину

Ранее глава "Газпрома" уже подчёркивал, что эти вопросы должны "решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам".

23 июля, 09:33
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Переговоры об увеличении транзита газа через территорию Украины лежат в сугубо коммерческой плоскости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова не только продлить транзит газа через Украину и после 2024 года, но и увеличить объём поставок. При этом он подчеркнул, что эти вопросы должны "решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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