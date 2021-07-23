В Кремле объяснили функции полпредов после назначения кураторов в регионы

После назначения кураторов федеральных округов, которые будут контролировать экономику регионов, полпредам достанется работа, связанная с социальной сферой, а также внутренней политикой. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Полпреды продолжают свою работу. Общее кураторство и соцсферы, и вопросы, связанные с внутренней политикой, административной. Это всё под общим кураторством полпредов", — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что кураторы будут заниматься вопросами реализации национальных целей и отдельных инициатив.