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В Кремле объяснили функции полпредов после назначения кураторов в регионы

Ранее пресс-секретарь президента России пояснял, что зоны ответственности никоим образом не будут пересекаться.

23 июля, 09:38

Фото © Pexels

После назначения кураторов федеральных округов, которые будут контролировать экономику регионов, полпредам достанется работа, связанная с социальной сферой, а также внутренней политикой. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Полпреды продолжают свою работу. Общее кураторство и соцсферы, и вопросы, связанные с внутренней политикой, административной. Это всё под общим кураторством полпредов", — сказал представитель Кремля.

В Кремле объяснили назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов

В Кремле объяснили назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов

Пресс-секретарь главы государства добавил, что кураторы будут заниматься вопросами реализации национальных целей и отдельных инициатив.

Напомним, президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что у каждой территории России будет куратор из правительства. По его словам, властям необходимо протестировать функционирование этой системы в более широком формате, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике и Северному Кавказу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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