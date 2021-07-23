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Песков заявил, что колонка Ивана Сафронова включена в дайджесты Кремля

Статья была опубликована в газете "Ведомости", при этом сейчас материал на сайте издания не открывается.

23 июля, 09:51
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда

Колонка обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и журналиста Ивана Сафронова включена в дайджест Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, она включена в дайджест, как обычно. Поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", — отметил он.

Колонка Сафронова была опубликована в газете "Ведомости", она посвящена делам по статьям о госизмене и шпионаже. При этом сейчас материал на сайте издания не открывается.

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Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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