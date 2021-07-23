Песков заявил, что колонка Ивана Сафронова включена в дайджесты Кремля
Статья была опубликована в газете "Ведомости", при этом сейчас материал на сайте издания не открывается.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда
Колонка обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и журналиста Ивана Сафронова включена в дайджест Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, она включена в дайджест, как обычно. Поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", — отметил он.
Колонка Сафронова была опубликована в газете "Ведомости", она посвящена делам по статьям о госизмене и шпионаже. При этом сейчас материал на сайте издания не открывается.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт.
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