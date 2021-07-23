Песков заявил, что колонка Ивана Сафронова включена в дайджесты Кремля

Колонка обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и журналиста Ивана Сафронова включена в дайджест Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, она включена в дайджест, как обычно. Поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", — отметил он.

Колонка Сафронова была опубликована в газете "Ведомости", она посвящена делам по статьям о госизмене и шпионаже. При этом сейчас материал на сайте издания не открывается.