Лайф публикует видео спасения попавших под камнепад туристов в КБР

Спасатели обнаружили туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарской Республики. Восемь человек оказались на одной из вершин и просили помощи, среди них есть трое пострадавших.

Как уточнили в региональном главке МЧС, двух женщин и одного мужчину на вертолёте эвакуировали в республиканскую больницу в Нальчике, где передали бригаде врачей. Всего в спасательной операции были задействованы 17 человек и три единицы техники, а также спасательный отряд "Лидер" в составе трёх человек и одной единицы техники.