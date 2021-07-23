Лайф публикует видео спасения попавших под камнепад туристов в КБР
Их обнаружили с вертолёта, троих пострадавших доставили в Нальчик и передали врачам больницы.
Лайф публикует список группы туристов, попавших под камнепад в КБР. Видео © LIFE
Спасатели обнаружили туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарской Республики. Восемь человек оказались на одной из вершин и просили помощи, среди них есть трое пострадавших.
Список туристов:
Ирина И., 1976 года рождения — старшая группы
Екатерина Б., 1993 г.р. (ушиб грудного отдела)
Юрий Б., 1974 г.р.
Сергей К., 1975 г.р. (подозрение на ЧМТ, рассечение в области шеи)
Ольга П., 1992 г.р. (ушиб позвоночника)
Елена Ж., 1997 г.р.
Владимир Р., 1974 г.р.
Олег Ш., 1994 г.р.
Как уточнили в региональном главке МЧС, двух женщин и одного мужчину на вертолёте эвакуировали в республиканскую больницу в Нальчике, где передали бригаде врачей. Всего в спасательной операции были задействованы 17 человек и три единицы техники, а также спасательный отряд "Лидер" в составе трёх человек и одной единицы техники.
По информации Лайфа, инцидент произошёл около 21:00 накануне. Известно, что группа туристов, которая прибыла из Москвы, была официально зарегистрирована.
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