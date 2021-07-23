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Лайф публикует видео спасения попавших под камнепад туристов в КБР

Их обнаружили с вертолёта, троих пострадавших доставили в Нальчик и передали врачам больницы.

23 июля, 09:49

Лайф публикует список группы туристов, попавших под камнепад в КБР. Видео © LIFE

Спасатели обнаружили туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарской Республики. Восемь человек оказались на одной из вершин и просили помощи, среди них есть трое пострадавших.

Список туристов:

Ирина И., 1976 года рождения — старшая группы

Екатерина Б., 1993 г.р. (ушиб грудного отдела)

Юрий Б., 1974 г.р.

Сергей К., 1975 г.р. (подозрение на ЧМТ, рассечение в области шеи)

Ольга П., 1992 г.р. (ушиб позвоночника)

Елена Ж., 1997 г.р.

Владимир Р., 1974 г.р.

Олег Ш., 1994 г.р.

Как уточнили в региональном главке МЧС, двух женщин и одного мужчину на вертолёте эвакуировали в республиканскую больницу в Нальчике, где передали бригаде врачей. Всего в спасательной операции были задействованы 17 человек и три единицы техники, а также спасательный отряд "Лидер" в составе трёх человек и одной единицы техники.

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По информации Лайфа, инцидент произошёл около 21:00 накануне. Известно, что группа туристов, которая прибыла из Москвы, была официально зарегистрирована.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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