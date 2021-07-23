СМИ: Переговоры с тренером немецкой "молодёжки" о работе в сборной России зашли в тупик

РФС не может договориться с главным тренером молодёжной сборной Германии Штефаном Кунцем о работе в российской национальной команде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, переговоры между РФС и 58-летним немецким специалистом зашли в тупик.

Сейчас Кунц руководит сборной Германии на Олимпиаде в Токио. В первом туре группового этапа его команда уступила Бразилии со счётом 2:4. После окончания встречи тренер прокомментировал информацию об интересе к себе из России.

"Прежде всего спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас Олимпийские игры — и мне необходимо думать о них. Потом мы можем поговорить об этом ещё раз и посмотреть, правильно ли говорят в России", — отметил Кунц.