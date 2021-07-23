СМИ: Переговоры с тренером немецкой "молодёжки" о работе в сборной России зашли в тупик
Ранее стало известно, что он вошёл в список из трёх кандидатов на вакантный пост. Вместе с ним там оказалось ещё два российских специалиста.
РФС не может договориться с главным тренером молодёжной сборной Германии Штефаном Кунцем о работе в российской национальной команде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, переговоры между РФС и 58-летним немецким специалистом зашли в тупик.
Сейчас Кунц руководит сборной Германии на Олимпиаде в Токио. В первом туре группового этапа его команда уступила Бразилии со счётом 2:4. После окончания встречи тренер прокомментировал информацию об интересе к себе из России.
"Прежде всего спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас Олимпийские игры — и мне необходимо думать о них. Потом мы можем поговорить об этом ещё раз и посмотреть, правильно ли говорят в России", — отметил Кунц.
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Ранее Лайф сообщал, что Кунц вошёл в шорт-лист кандидатов на место главного тренера сборной России по футболу после отставки Станислава Черчесова. Вместе с ним туда попали Валерий Карпин и Курбан Бердыев.
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