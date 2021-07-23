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СМИ: Переговоры с тренером немецкой "молодёжки" о работе в сборной России зашли в тупик

Ранее стало известно, что он вошёл в список из трёх кандидатов на вакантный пост. Вместе с ним там оказалось ещё два российских специалиста.

23 июля, 10:25
<p>Фото © <a href="https://www.dfb.de/news/detail/kuntz-wir-haben-auch-ausserhalb-des-trainings-reize-gesetzt-203758/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Немецкий футбольный союз (DFB)</a></p>

Фото © Немецкий футбольный союз (DFB)

РФС не может договориться с главным тренером молодёжной сборной Германии Штефаном Кунцем о работе в российской национальной команде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, переговоры между РФС и 58-летним немецким специалистом зашли в тупик.

Сейчас Кунц руководит сборной Германии на Олимпиаде в Токио. В первом туре группового этапа его команда уступила Бразилии со счётом 2:4. После окончания встречи тренер прокомментировал информацию об интересе к себе из России.

"Прежде всего спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас Олимпийские игры — и мне необходимо думать о них. Потом мы можем поговорить об этом ещё раз и посмотреть, правильно ли говорят в России", — отметил Кунц.

"Спасибо за доверие": Возможный сменщик Черчесова прокомментировал интерес со стороны сборной России

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Ранее Лайф сообщал, что Кунц вошёл в шорт-лист кандидатов на место главного тренера сборной России по футболу после отставки Станислава Черчесова. Вместе с ним туда попали Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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