По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу
В связи с этим судебное заседание было перенесено. На данный момент его дата остаётся неизвестной.
Юрий Дудь покидает Зюзинский суд после заседания по делу о пропаганде наркотиков. Видео © LIFE
По делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Зюзинского суда, где сегодня проходило первое заседание.
"В отношении Дудя Ю.А. назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения", — сообщили в суде.
Сам Дудь после выхода из здания суда от каких-либо комментариев отказался. Журналистам блогер лишь сообщил, что из-за назначенной экспертизы заседание было отложено.
Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В нём фигурируют два видеоролика на ютуб-канале блогера. Речь идёт об интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку.
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