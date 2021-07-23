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По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу

В связи с этим судебное заседание было перенесено. На данный момент его дата остаётся неизвестной.

23 июля, 10:09

Юрий Дудь покидает Зюзинский суд после заседания по делу о пропаганде наркотиков. Видео © LIFE

По делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Зюзинского суда, где сегодня проходило первое заседание.

"В отношении Дудя Ю.А. назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения", — сообщили в суде.

Дудь приехал в Зюзинский суд, где сегодня рассматривают его дело о пропаганде наркотиков

Дудь приехал в Зюзинский суд, где сегодня рассматривают его дело о пропаганде наркотиков

Сам Дудь после выхода из здания суда от каких-либо комментариев отказался. Журналистам блогер лишь сообщил, что из-за назначенной экспертизы заседание было отложено.

Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В нём фигурируют два видеоролика на ютуб-канале блогера. Речь идёт об интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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