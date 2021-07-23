По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу

Юрий Дудь покидает Зюзинский суд после заседания по делу о пропаганде наркотиков. Видео © LIFE

По делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Зюзинского суда, где сегодня проходило первое заседание.

"В отношении Дудя Ю.А. назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения", — сообщили в суде.