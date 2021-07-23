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Учёные предупредили россиян об эпидемии одиночества

Оказалось, что почти половина опрошенных соотечественников в той или иной степени испытывают чувство оторванности от социальной жизни.

23 июля, 12:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Многие россияне не понаслышке знают, что такое одиночество в толпе, — этот феномен с каждым годом обретает всё более широкий размах, особенно в крупных городах. Доктор социологических наук Полина Козырева и ведущий научный сотрудник социологического центра РАН Александр Смирнов выяснили, что от чувства одиночества страдает каждый второй житель нашей страны, сообщает kp.ru.

Исследователи считают, что у истоков социальной изоляции лежит разделение по социальному и материальному признаку. По их мнению, сегодня идёт постоянная борьба за блага и высокое социальное положение, и это ведёт только к разобщённости. Особенно это касается людей старше 70 лет: 50% постоянно испытывают сильное чувство одиночества, 20,7% переживают его не так остро.

Эксперты выделяют несколько возрастных пиков, когда человек может столкнуться с подобным кризисом: 40, 60–65 и 70 лет, а люди старше 85 испытывают горькое чувство наиболее остро. Также исследователи отмечают, что феномену чаще подвергаются жители деревень: в их число входит 74% женщин преклонного возраста, в то время как только 60,8% горожанок могут пожаловаться на нехватку общения.

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Учёные советуют как можно дольше продолжать работать и постараться не обрывать контакты с детьми, потому что на пенсии именно они окажутся той необходимой опорой.

Тем не менее наука уже разделяет понятия одиночества и уединения. Последнее, по мнению специалистов, не несёт переживаний и даёт человеку возможность с пользой потратить этот промежуток времени. Причинами одиночества, напротив, становятся стресс, утрата близких связей или ностальгия по прошлому.

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Также американский психолог Джон Качиоппо убеждён, что одиночество по своему негативному влиянию на здоровье можно сравнить с курением и ожирением, а отдаление от близких людей может привести к бессоннице и снижению иммунитета.

Ранее Лайф выяснил у специалистов, как уживаться с пожилыми родителями, если между "отцами и детьми" присутствует недопонимание и общение вызывает негативные чувства, а также о том, как самоизоляция выявила проблемы, которые присутствовали в семьях до пандемии коронавируса.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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