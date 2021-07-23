Учёные предупредили россиян об эпидемии одиночества

Многие россияне не понаслышке знают, что такое одиночество в толпе, — этот феномен с каждым годом обретает всё более широкий размах, особенно в крупных городах. Доктор социологических наук Полина Козырева и ведущий научный сотрудник социологического центра РАН Александр Смирнов выяснили, что от чувства одиночества страдает каждый второй житель нашей страны, сообщает kp.ru.

Исследователи считают, что у истоков социальной изоляции лежит разделение по социальному и материальному признаку. По их мнению, сегодня идёт постоянная борьба за блага и высокое социальное положение, и это ведёт только к разобщённости. Особенно это касается людей старше 70 лет: 50% постоянно испытывают сильное чувство одиночества, 20,7% переживают его не так остро.

Эксперты выделяют несколько возрастных пиков, когда человек может столкнуться с подобным кризисом: 40, 60–65 и 70 лет, а люди старше 85 испытывают горькое чувство наиболее остро. Также исследователи отмечают, что феномену чаще подвергаются жители деревень: в их число входит 74% женщин преклонного возраста, в то время как только 60,8% горожанок могут пожаловаться на нехватку общения.

Учёные советуют как можно дольше продолжать работать и постараться не обрывать контакты с детьми, потому что на пенсии именно они окажутся той необходимой опорой.

Тем не менее наука уже разделяет понятия одиночества и уединения. Последнее, по мнению специалистов, не несёт переживаний и даёт человеку возможность с пользой потратить этот промежуток времени. Причинами одиночества, напротив, становятся стресс, утрата близких связей или ностальгия по прошлому.

Также американский психолог Джон Качиоппо убеждён, что одиночество по своему негативному влиянию на здоровье можно сравнить с курением и ожирением, а отдаление от близких людей может привести к бессоннице и снижению иммунитета.