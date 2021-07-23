Врач объяснила, какой "ковидный хвост" тянется за каждым четвёртым переболевшим
Последствия инфекции могут преследовать пациентов на протяжении года, даже после возвращения из больницы.
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С "постковидным синдромом" чаще всего сталкиваются люди, которые переносили заболевание дома, а не в больнице. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила доктор биологических наук и профессор американской Школы системной биологии Анча Баранова.
Эксперт перечислила несколько последствий ковида, с которыми знаком каждый четвёртый переболевший. По её словам, как минимум ещё три месяца после выздоровления у человека сниженная работоспособность и он вынужден обращаться к врачам.
"Люди, которые переболевают натуральной коронавирусной инфекцией дома, без попадания в госпиталь, после этого за ними тянется длинный ковидный хвост ещё три месяца... И у многих людей, не менее 25% от тех, кто переболел, застревают прежде всего неврологические симптомы на долгое время. На полгода, на год. Это страшно", — отметил Баранова.
Ранее представитель Роспотребнадзора рассказала, с чем связана потеря веса у переболевших коронавирусом в тяжёлой форме, а невролог Эркин Шамсиев уточнил, с какими последствиями ковида могут столкнуться "жаворонки" и "совы".
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