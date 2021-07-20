Карты "Мир" стали доступны в Apple Pay

Национальная платёжная система "Мир" с сегодняшнего дня, 20 июля, предоставит банкам возможность добавлять её карты в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы платёжной системы.

Отмечается, что сервис пока доступен клиентам восьми кредитных организаций: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, "Тинькофф банка", "Почта банка", Примсоцбанка и банка "Центр-инвест". По словам генерального директора платёжной системы Владимира Комлева, подключение к Apple Pay позволит обеспечить владельцам карт "Мир" ещё один быстрый и безопасный способ бесконтактной оплаты.

"Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром": скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнёров платёжной системы "Мир" и другие актуальные предложения", — цитирует его ТАСС.

Теперь владельцы "яблочной" техники могут удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, Apple Watch, а также с помощью Mac или iPad в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari.