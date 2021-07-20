Карты "Мир" стали доступны в Apple Pay
Платёжная система может быть использована на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari. Также функция доступна в Apple Watch.
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Национальная платёжная система "Мир" с сегодняшнего дня, 20 июля, предоставит банкам возможность добавлять её карты в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы платёжной системы.
Отмечается, что сервис пока доступен клиентам восьми кредитных организаций: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, "Тинькофф банка", "Почта банка", Примсоцбанка и банка "Центр-инвест". По словам генерального директора платёжной системы Владимира Комлева, подключение к Apple Pay позволит обеспечить владельцам карт "Мир" ещё один быстрый и безопасный способ бесконтактной оплаты.
"Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром": скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнёров платёжной системы "Мир" и другие актуальные предложения", — цитирует его ТАСС.
Теперь владельцы "яблочной" техники могут удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, Apple Watch, а также с помощью Mac или iPad в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari.
Как уже ранее писал Лайф, до этого карты "Мир" можно было использовать для электронной оплаты только в кошельках Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с Android.
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