Во многих регионах страны праздничные мероприятия рекомендовано провести онлайн из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом, который верующие начинают отмечать с 20 июля. Глава государства отметил, что этот праздник обращает "к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим".

"Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", — говорится в обращении президента.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца по лунному календарю и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Во многих регионах России праздничные мероприятия рекомендовано провести онлайн из-за пандемии коронавируса.

При этом богослужения состоятся офлайн в Крыму, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Татарстане. Чтобы посетить мечеть в Чечне, прихожанам нужно будет пройти вакцинацию, а в Башкирии не требуется предъявлять ничего. В Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Ингушетии организуют для намаза площадки на открытом воздухе. Верующим необходимо соблюдать санитарные меры: быть в масках, соблюдать дистанцию и использовать индивидуальные коврики для намаза.