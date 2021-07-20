Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
Во многих регионах страны праздничные мероприятия рекомендовано провести онлайн из-за пандемии коронавируса.
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом, который верующие начинают отмечать с 20 июля. Глава государства отметил, что этот праздник обращает "к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим".
"Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", — говорится в обращении президента.
Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца по лунному календарю и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Во многих регионах России праздничные мероприятия рекомендовано провести онлайн из-за пандемии коронавируса.
При этом богослужения состоятся офлайн в Крыму, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Татарстане. Чтобы посетить мечеть в Чечне, прихожанам нужно будет пройти вакцинацию, а в Башкирии не требуется предъявлять ничего. В Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Ингушетии организуют для намаза площадки на открытом воздухе. Верующим необходимо соблюдать санитарные меры: быть в масках, соблюдать дистанцию и использовать индивидуальные коврики для намаза.
Праздничную молитву будут транслировать по ТВ, а также в Интернете для верующих в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и в Забайкальском крае, а также в центральной части страны. В этом году решили не отказываться от традиционной раздачи продуктов нуждающимся — их жителям будут доставлять домой с соблюдением противоэпидемиологических норм.
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