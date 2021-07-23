Россиянам объяснили, как избежать трагедии при отдыхе на море

В пору летнего отдыха и сезона отпусков стоит не забывать о собственной безопасности. На море спасатели советуют учитывать направление ветра и не отплывать от берега дальше чем на 150–200 метров. Об этом на пресс-конференции заявили сотрудники крымских служб безопасности.

"Выдвигаясь на отдых, не забывайте о том, что вы едете сюда с семьёй, вы несёте ответственность за безопасность детей и окружающих, поэтому контролируйте себя, не думайте, что голословные призывы соблюдать меры пожарной безопасности, а также меры [предосторожности] на воде — "это так, меня может не коснуться". Нет, прислушайтесь ко всем рекомендациям", — цитирует РИА ФАН слова замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Максима Грамотного.

Туристам рекомендуется планировать отдых осознанно и тщательно подходить к изучению возможных рисков: узнать прогноз погоды, запомнить номера служб спасения. Также спасатели советуют воздержаться от употребления спиртных напитков во время отдыха на природе. Кроме того, в гористой местности и в лесу рекомендуется иметь с собой фонарики, не занимающие рук, GPS-навигаторы, карты, компас и внешний аккумулятор. Если же беда уже случилась — настоятельно рекомендуется не паниковать, обращаться по номерам служб спасения, внимательно слушать их инструкции и неукоснительно их придерживаться.