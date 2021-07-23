Юристы бывшей жены Грудинина нашли доказательства наличия у бизнесмена офшора

Факт владения бизнесменом Павлом Грудининым долей в иностранной компании "Бронто" был установлен ещё несколько лет назад во время судебных тяжб по разделу имущества бывших супругов. В результате две трети этой фирмы достались Ирине Грудининой, сообщили в ходе пресс-конференции адвокаты женщины.

"Факт владения Павлом Николаевичем иностранной компанией был установлен ещё в 2019 году Видновским городским судом. У нас есть решения, которые в последующем стояли и в апелляционном, и в конституционном судах. Также у нас в распоряжении есть выписка из госреестра, подтверждающая, что Грудинин является владельцем этой компании", — рассказали юристы.

Согласно российскому законодательству, владение иностранной компанией запрещает предпринимателю выдвигать свою кандидатуру на выборы в Госдуму. По словам адвокатов, главная цель Грудинина — заполучить депутатский мандат, который даст ему неприкосновенность и возможность оказывать давление на экс-супругу. Судебные тяжбы на фоне бракоразводного процесса у них продолжаются уже несколько лет. Юристы рассказали, что ранее Грудинин неоднократно отключал воду и электричество в доме Ирины, из-за чего страдали в том числе соседи женщины. При этом бывшая супруга бизнесмена уже выиграла суд, присвоив себе юридически две трети нажитого в браке имущества, однако Грудинин исполнять решение суда не спешит.

"Мы видим личность мстительного человека, который пытается вредить своей супруге и сыну. По сути обращение Ирины Игоревны — это крик души, женщины, которая подвергалась давлению на протяжении долгого времени", — подчеркнули адвокаты.

Напомним, Павел и Ирина Грудинины развелись в 2018 году после 37 лет брака. Причиной стал роман предпринимателя с другой женщиной. Состоялся суд, в ходе которого Ирине было присвоено две трети нажитого в браке имущества и активов, включая 42% акций совхоза имени Ленина. Позже выяснилось, что Грудинин продал свою долю своей же компании по заниженной в 37 раз цене. Верховный суд признал сделку незаконной и присудил акционерам совхоза 1,1 миллиарда рублей упущенной прибыли.