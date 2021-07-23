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Юристы бывшей жены Грудинина нашли доказательства наличия у бизнесмена офшора

Согласно российскому законодательству, это запрещает ему выдвигать свою кандидатуру на выборы в Госдуму.

23 июля, 14:04
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Факт владения бизнесменом Павлом Грудининым долей в иностранной компании "Бронто" был установлен ещё несколько лет назад во время судебных тяжб по разделу имущества бывших супругов. В результате две трети этой фирмы достались Ирине Грудининой, сообщили в ходе пресс-конференции адвокаты женщины.

"Факт владения Павлом Николаевичем иностранной компанией был установлен ещё в 2019 году Видновским городским судом. У нас есть решения, которые в последующем стояли и в апелляционном, и в конституционном судах. Также у нас в распоряжении есть выписка из госреестра, подтверждающая, что Грудинин является владельцем этой компании", — рассказали юристы.

Согласно российскому законодательству, владение иностранной компанией запрещает предпринимателю выдвигать свою кандидатуру на выборы в Госдуму. По словам адвокатов, главная цель Грудинина — заполучить депутатский мандат, который даст ему неприкосновенность и возможность оказывать давление на экс-супругу. Судебные тяжбы на фоне бракоразводного процесса у них продолжаются уже несколько лет. Юристы рассказали, что ранее Грудинин неоднократно отключал воду и электричество в доме Ирины, из-за чего страдали в том числе соседи женщины. При этом бывшая супруга бизнесмена уже выиграла суд, присвоив себе юридически две трети нажитого в браке имущества, однако Грудинин исполнять решение суда не спешит.

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"Мы видим личность мстительного человека, который пытается вредить своей супруге и сыну. По сути обращение Ирины Игоревны — это крик души, женщины, которая подвергалась давлению на протяжении долгого времени", подчеркнули адвокаты.

Напомним, Павел и Ирина Грудинины развелись в 2018 году после 37 лет брака. Причиной стал роман предпринимателя с другой женщиной. Состоялся суд, в ходе которого Ирине было присвоено две трети нажитого в браке имущества и активов, включая 42% акций совхоза имени Ленина. Позже выяснилось, что Грудинин продал свою долю своей же компании по заниженной в 37 раз цене. Верховный суд признал сделку незаконной и присудил акционерам совхоза 1,1 миллиарда рублей упущенной прибыли.

Ранее зампредседатель ЦИК Николай Булаев заявил, что в ЦИК ещё раз проверят заявление бывшей жены Грудинина о наличии у него офшора. Члены рабочей группы обсудили этот вопрос на заседании и приняли решение пока никого не наказывать, так как со стороны депутата были представлены убедительные доказательства, а к заявлению его экс-супруги никаких документов приложено не было.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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