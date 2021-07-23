"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере футболиста сборной Англии за 85 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе из дортмундской "Боруссии" футболиста сборной Англии Джейдона Санчо. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с 21-летним полузащитником рассчитан до 2026 года с опцией продления на ещё один сезон. Сумма трансфера составила 85 миллионов евро.

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Санчо является воспитанником клуба "Манчестер Сити". С 2017 года он выступал за "Боруссию". В составе немецкого клуба выиграл Кубок и Суперкубок Германии. За дортмундскую команду полузащитник провёл во всех турнирах 137 матчей, забил 50 голов и сделал 64 результативные передачи.