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Регион
Опубликовано 23 июля 2021, 14:29

"Краснодар" подписал контракт с футболистом берлинской "Герты"

Фото © ФК "Краснодар"

Фото © ФК "Краснодар"

Новый сезон РПЛ команда Виктора Гончаренко начнёт 25 июля выездной встречей с «Уралом».

Колумбийский нападающий Джон Кордоба перешёл из берлинской "Герты" в "Краснодар". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Соглашение 28-летнего форварда с "быками" рассчитано до конца июня 2025 года. По информации СМИ, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

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Кордоба выступал за "Герту" с сентября 2020 года. В составе столичного клуба он провёл 21 матч, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Также Кордоба играл в Германии за "Майнц" и "Кёльн".

"Краснодар" в прошлом сезоне не смог пробиться в еврокубки, заняв в чемпионате России десятое место. В новом сезоне команда Виктора Гончаренко стартует выездным матчем с екатеринбургским "Уралом". Встреча состоится 25 июля.

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Роман Фейгин
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