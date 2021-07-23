"Краснодар" подписал контракт с футболистом берлинской "Герты"
В новом сезоне РПЛ команда Виктора Гончаренко стартует выездным матчем с "Уралом". Встреча состоится 25 июля.
Фото © ФК "Краснодар"
Колумбийский нападающий Джон Кордоба перешёл из берлинской "Герты" в "Краснодар". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Соглашение 28-летнего форварда с "быками" рассчитано до конца июня 2025 года. По информации СМИ, сумма сделки составила 20 миллионов евро.
Кордоба выступал за "Герту" с сентября 2020 года. В составе столичного клуба он провёл 21 матч, забил семь голов и сделал две результативные передачи. Также Кордоба играл в Германии за "Майнц" и "Кёльн".
"Краснодар" в прошлом сезоне не смог пробиться в еврокубки, заняв в чемпионате России десятое место. В новом сезоне команда Виктора Гончаренко стартует выездным матчем с екатеринбургским "Уралом". Встреча состоится 25 июля.
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