Министр обороны Польши заявил о намерении разместить танки "Абрамс" в Белоруссии и России

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что намерен отправить новые танки "Абрамс" на равнину, которая тянется от России до Польши, назвав эту территорию Смоленскими воротами. Таким образом, по его словам, Варшава собирается сдерживать Москву от нападения. Соответствующее заявление Блащак сделал в эфире местного телевидения.

Фрагмент выступления был опубликован в твиттере польского Министерства обороны, однако вскоре пропал. В нём Мариуш Блащак также рассказал, что так называемые Смоленские ворота тянутся от востока России до самой Польши. Очевидно, министр имел в виду западную границу нашей страны. Однако стоит отметить, что сейчас между ней и Польшей расположена Белоруссия. На высказывание Блащака отреагировал бывший глава польского военного ведомства Томаш Семоняк.

"Министр Блащак действительно говорил о размещении польских танков в России и Белоруссии. Где председатель партии "Права и справедливости" берёт таких некомпетентных людей?" — написал Семоняк в "Твиттере".