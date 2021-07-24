Посольство РФ призвало МОК исправить карту с украинским Крымом на сайте Олимпиады

Карта с украинским Крымом, которая опубликована на официальном сайте Олимпиады в Токио, является некорректной, Международному олимпийскому комитету (МОК) следует исправить её. С таким призывом выступило Посольство России в Японии.

"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт", — говорится в заявлении дипмиссии на странице в "Фейсбуке".

В посольстве исходят из того, что МОК и оргкомитет Олимпиады внесут исправления в карту в соответствии с очевидной правовой и объективной реальностью.