Посольство РФ призвало МОК исправить карту с украинским Крымом на сайте Олимпиады
В диппредставительстве исходят из того, что Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр внесут исправления в карту в соответствии с очевидной правовой и объективной реальностью.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Карта с украинским Крымом, которая опубликована на официальном сайте Олимпиады в Токио, является некорректной, Международному олимпийскому комитету (МОК) следует исправить её. С таким призывом выступило Посольство России в Японии.
"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт", — говорится в заявлении дипмиссии на странице в "Фейсбуке".
В посольстве исходят из того, что МОК и оргкомитет Олимпиады внесут исправления в карту в соответствии с очевидной правовой и объективной реальностью.
Напомним, ранее на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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