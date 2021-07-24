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Посольство РФ призвало МОК исправить карту с украинским Крымом на сайте Олимпиады

В диппредставительстве исходят из того, что Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр внесут исправления в карту в соответствии с очевидной правовой и объективной реальностью.

23 июля, 23:50
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Карта с украинским Крымом, которая опубликована на официальном сайте Олимпиады в Токио, является некорректной, Международному олимпийскому комитету (МОК) следует исправить её. С таким призывом выступило Посольство России в Японии.

"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт", — говорится в заявлении дипмиссии на странице в "Фейсбуке".

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В посольстве исходят из того, что МОК и оргкомитет Олимпиады внесут исправления в карту в соответствии с очевидной правовой и объективной реальностью.

Напомним, ранее на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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