В России упал спрос на карты с кешбэком

Россияне в первом полугодии 2021 года стали на 19% реже искать карты с кешбэком, а вот спрос на оформление "пластика" в целом увеличился на 16%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику "Сравни.ру".

Как уточняется, наибольшее снижение интереса произошло в категориях "супермаркеты" (на 41%), "путешествия" (на 39%) и "развлечения" (на 36%). Во время пандемии многие стали тратить меньше денег с карт, поэтому преимущества бонусов оказались не столь очевидны. Тенденция к сокращению интереса к кешбэку наблюдается и по кредитным картам. Эксперты отмечают, что их владельцы в первую очередь смотрят на длительность льготного периода, на стоимость обслуживания и только потом обращают внимание на уровень бонусов.

Также отмечается, что банки в кризисный период сократили предложение высоких кешбэков. Однако сейчас некоторые крупные кредитные организации улучшают условия по программам вознаграждения, что может вызывать рост интереса.

Возврат средств за покупки связан с общими тратами россиян по картам. Так, по данным ЦБ, за I квартал 2021 года оплата товаров, работ и услуг составляла лишь 8,8 триллиона из 27 триллионов общего объёма безналичных операций, в тот же период 2020 года россияне сделали платежей картами на семь триллионов рублей, а в первом квартале 2019-го ― на 5,7 триллиона.