Учёные обнаружили "ахиллесову пяту" в геноме коронавируса

Учёные из Института органической химии и химической биологии Университета Гёте (Франкфурт, Германия) совместно со специалистами международного консорциума CoViD-19-NMR обнаружили ряд коротких сегментов генома коронавируса SARS-CoV-2, которые редко мутировали в течение 2020 года. В будущем это может помочь разработать эффективные лекарственные препараты против вируса. Информация с результатами работы опубликована в журнале Angewandte Chemie.

"В поисках активных веществ против SARS-CoV-2 исследователи пока в основном сконцентрировались на вирусных белках и на их блокировании, поскольку это обещает предотвратить или хотя бы замедлить репликацию. Но атака на вирусный геном, длинную молекулу РНК, также может остановить или замедлить репликацию вируса", — говорится в тексте статьи.

Немецкие учёные обнаружили 15 коротких сегментов генома SARS-CoV-2, которые схожи в различных коронавирусах и выполняют необходимые регуляторные функции. Затем они распознали 69 небольших молекул, которые связывались с 13 из 15 сегментов РНК вируса SARS-CoV-2. Благодаря этому было установлено, что РНК SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве возможной целевой структуры для лекарств. Учёные уже приступили к испытаниям, которые приблизят создание препаратов для борьбы с ковидом.