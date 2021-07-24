В Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса

Новый штамм коронавируса выявлен у британцев врачами из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE). Об этом пишет Mirror.

"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", — объяснили специалисты.

В настоящее время медики из PHE делают лабораторные анализы нового варианта SARS-CoV-2, чтобы понимать влияние мутации на поведение вируса. Пока не известно, уменьшает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.