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В Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса

Пока не известно, уменьшает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.

23 июля, 21:03

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Новый штамм коронавируса выявлен у британцев врачами из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE). Об этом пишет Mirror.

"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", объяснили специалисты.

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В настоящее время медики из PHE делают лабораторные анализы нового варианта SARS-CoV-2, чтобы понимать влияние мутации на поведение вируса. Пока не известно, уменьшает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.

Напомним, в мире на данный момент наиболее распространена дельта-мутация коронавируса. Эта мутация будет доминировать на планете в ближайшие месяцы, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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