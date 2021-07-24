В Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса
Пока не известно, уменьшает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Новый штамм коронавируса выявлен у британцев врачами из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE). Об этом пишет Mirror.
"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", — объяснили специалисты.
В настоящее время медики из PHE делают лабораторные анализы нового варианта SARS-CoV-2, чтобы понимать влияние мутации на поведение вируса. Пока не известно, уменьшает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.
Напомним, в мире на данный момент наиболее распространена дельта-мутация коронавируса. Эта мутация будет доминировать на планете в ближайшие месяцы, считают во Всемирной организации здравоохранения.
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